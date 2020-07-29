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Военное обозрение

Первый и единственный заказчик: Азербайджан ожидает поставки истребителя-штурмовика

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Источник изображения: https://www.leonardocompany.com/

Поставки легкого учебно-боевого самолета M-346FA Fighter Attack производства итальянской корпорации Leonardo предполагается начать в 2021 году. В настоящее время первым и единственным заказчиком данной модели является Азербайджан.

Как поясняют в корпорации, вариант M-346FA отличается от базовой модели в первую очередь оптимизированной радиолокационной станцией «Грифо». Первый успешный полет состоялся 13 июля.

Благодаря этому последнему достижению к самым передовым учебным самолетам вскоре присоединится более универсальный истребитель-штурмовик М-346

- пояснили в корпорации.

Как указывается, M-346FA позволяет не только вести обучение пилотов, но и за счет интеграции нового оборудования применять машину в качестве «эффективного легкого штурмовика».

УБС M-346 является одной из веток развития некогда единой платформы, разрабатывавшейся в сотрудничестве с Россией. В РФ этот так и несостоявшийся проект кооперации вылился в итоге в машину Як-130, которая активно поступает в вооруженные силы страны в качестве учебной «парты». При этом итальянская компания позиционирует свой аналог M-346 как единственно заслуживающее внимание творение.

М-346 является самым передовым реактивным учебным самолетом

- говорится на сайте компании.

Источник изображения: https://www.leonardocompany.com/

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Италия
Россия
Продукция
M-346
Як-130
Компании
Leonardo
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