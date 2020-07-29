В МИД назвали размещение С-400 в Арктике логичным для обороны шагом

Появление систем С-400 на российских арктических островах — это логичный шаг, принятый в целях обороны страны. Об этом во вторник, 28 июля, рассказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Что касается появления систем С-400 на российских арктических островах — это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Система С-400 имеет исключительно оборонное предназначение»,— цитирует его «РИА Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что размещение C-400 где бы то ни было не должно вызвать беспокойство при отсутствии агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые система призвана защищать.

Такой комментарий Корчунов дал в ответ на заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго об опасности развертывания новых российских баз в Арктике и размещения там ЗРК С-400.

15 июля Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор. В ответ космическое командование США обвинило РФ в проведении испытаний противоспутникового оружия в космическом пространстве.

В ответ на это в Минобороны заявили, что проведенные испытания спутника не создавали угрозы для других космических объектов. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что РФ поддерживает полную демилитаризацию космоса.