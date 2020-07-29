Американские военные базы в Ираке снова подверглись ракетным обстрелам

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Американские военные базы в Ираке вновь подверглись нападению неизвестных. Как сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление иракских силовых структур, в ночь на вторник на военной базе к северу от Багдада прогремели два мощных взрыва.

По данным телеканала, взрывы прогремели на военной базе ВВС Спайкер, где дислоцированы как американские, так и иракские военные. Второе название базы, находящейся в северном предместье города Тикрит провинции Салах-эд-Дин, - Маджед ат-Тамим. Причины произошедших взрывов называются разные, официального заявления от американской стороны пока не последовало.

Ровно в 23:00 (совпадает с московским) два взрыва прогремели на авиабазе в провинции Салах-эд-Дин. (...) сильный пожар был локализован прибывшими на место бригадами гражданской обороны. По предварительным данным, пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Согласно информации, озвученной Al Sumaria со ссылкой на иракских силовиков, причиной двух мощных взрывов стала детонация хранившихся в ящиках боеприпасов. При этом причина самой детонации не называется. А вот по данным телеканала Sky News Arabia, по базе был нанесен ракетный удар.

Отметим, что данный инцидент стал вторым за последние несколько часов в Ираке. Ранее ракетный удар был нанесен по военной базе Эт-Таджи, где также находятся американские военнослужащие. Согласно информации, на ее территорию попали три ракеты. По официальным данным, поступившим от иракских силовых структур, серьезные повреждения получил вертолет армейской авиации США и оружейные мастерские. О потерях и ранениях среди личного состава не сообщается.