Японцев впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

Корабли во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде.

Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники, передает РИА "Новости".

"Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно!" – написал пользователь kitan.

"Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у нее значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается "взять" новейшими военными разработками", – говорится в сообщении tet.

"Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды – это серьезно. Их ничем не остановить", – выразил мнение ziq.

"Не нужно забывать, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях", – добавил tarou.

Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота.

Дмитрий Зубарев