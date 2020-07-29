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Военное обозрение

Потопить китайский авианосец: как в Корее видят морскую баталию

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Источник изображения: https://www.facebook.com/ROKArmedForces

На фоне погружения планеты в стихию геополитической турбулентности и гонки вооружений, общественность пытается подключиться к мировому тренду, предлагая своё видение «предстоящих» баталий.

Так, в Южной Корее повсеместно распространяются изображения гипотетических сражений с неприятелем. Учитывая непростые отношения с Пекином, становится понятным, почему в качестве противника выступает НОАК. На одном из изображений фигурируют эскадры китайского и южнокорейского флотов. Автор, имеющий представление о состоянии вооруженных сил двух стран, попытался отразить типы кораблей и предполагаемый исход их столкновения.

Центральной фигурой является охваченный пламенем авианосец «Шаньдун» - первый, полностью построенный в КНР и введенный в эксплуатацию полгода назад. Вблизи флагмана терпят бедствие эсминцы типов 055 и 052D. Их серийно строят на китайских верфях. Тип 055 является самым крупным кораблем в своем классе после американского Zumwalt.

По задумке автора, «расправились» с неприятелем эсминцы класса S и субмарины проекта D. Под этими обозначениями, видимо, фигурируют корабли проекта Sejong the Great (также известные как KDX-III, построено три вымпела, еще столько же заказано) и подлодки типа Dosan Ahn Changho (KSS-III, находятся в серийной постройке).

Bravo bravo RoKA [Republic of Korea Armed Forces]

- пишет один из пользователей, положительно оценивая видение морской баталии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Южная Корея
Продукция
052D
Zumwalt
Тип 001А
Проекты
KDX-III
Авианосец
Тип 055
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