В США отреагировали на создание Ираном макета американского авианосца типа «Нимиц»

Источник изображения: Google Earth

Американские спутники сделали фото участка иранского побережья, на которых был запечатлён авианосец. Речь, как сообщается, идёт об имитации авианесущего корабля ВМС США. Макет авианосца Ираном был создан для осуществления учений, в ходе которых может отрабатываться ракетный удар по крупному боевому кораблю, представляющему угрозу.

Ранее в Иране уже проводились учения подобного рода. Так, около пяти лет назад иранские войска уничтожили ранее созданный макет авианосца ВМС США с помощью ракет и артиллерийских установок. В ходе учебно-боевых маневров иранцы использовали так называемую тактику москитного флота, атаковав «авианосец» несколькими скоростными катерами.

По оценкам американских СМИ, основывающихся на данных со спутников, копия авианосца, созданного Ираном, имеет следующие размеры: около 200 м в длину и 45-50 м в ширину.

Модель авианосца была отбуксирована в район Ормузского пролива – стратегической водной артерии, через которую осуществляется крупный трафик нефтепродуктов. Первоначально макет корабля находился в районе порта Бендер-Аббас.

На борту имитации авианосца типа «Нимиц» иранцы расположили 16 копий палубных истребителей, среди которых есть похожие на F/A-18.

В Соединённых Штатах Америки отреагировали, назвав иранские действия "откровенной провокацией". В американской прессе добавляется, что подготовка имитации авианосца ВМС США Иран "представляет в качестве сигнала Вашингтону".