Российские и турецкие военные провели очередное патрулирование в Сирии

Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии.

Шеирек (Сирия). 28 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии у границы с Турцией, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"Российские и турецкие военные провели очередное патрулирование трассы М-4 вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке арабской республики. Протяженность маршрута составила 210 километров", - сказал представитель центра.

Он добавил, что встреча военных колонн двух стран состоялась у населенного пункта Шеирек. Прикрытие колонны во время движения осуществлялось с российского вертолета Ми-8, который следовал за машинами, а также ударного вертолета Ми-35, выполнявшего разведку в 5-10 километрах по пути следования бронеавтомобилей.

В ходе патрулирования военные выполнили задачу по контролю за прекращением огня в этом участке страны вдоль трассы М-4, которая является важнейшей транспортной артерией страны.