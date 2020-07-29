Почему Россия прекратила продажу ЗРС С-400: вопросы китайской прессы

Иностранная пресса задаётся вопросом, чем было вызвано прекращение поставок зенитных комплексов С-400 Китаю. Высказывается мнение, что пауза при продаже данных боевых систем является прологом к стратегическому выбору, который рано или поздно будет вынуждена сделать Москва.

Впервые информация о сворачивании поставок была озвучена китайскими СМИ Sohu и UAWire. Со слов источников данных изданий, первые ЗРС С-400 были переданы КНР еще в 2018 году, однако в настоящее время поставки компонентов, необходимых для развития китайской системы ПВО, временно отложены. При этом неизвестно, когда Кремль «восстановит нормальный трансфер этого вида вооружения». Тем более если подходить более масштабно к экспорту из РФ, а именно учитывать треугольник отношений между Индией, Китаем и Россией.

Что примечательно, именно индийские СМИ подхватили эту тему, связывая её с возможным охлаждением отношений Москвы с Пекином на фоне скандалов со шпионами, работавшими на Поднебесную.

Отсюда рациональным становится вопрос: кто сулит Москве больше в торговле оружием – Индия или Китай?

- пишет в этой связи польское издание Defence24.

Впрочем, как указывает Defence24, пауза в поставках С-400 может быть вызвана бушующей в мире пандемией:

Развертывание систем С-400 требует перемещения больших групп персонала и техники, что провоцирует риск распространения инфекции.