Войти
Известия.ru

Поиск источника токсичного бензола возобновили на МКС

545
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Роскосмоса

Поиск источника токсичного бензола возобновлен на Международной космической станции (МКС) после доставки нового оборудования на грузовом корабле «Прогресс». Об этом сообщило американского космическое агентство NASA.

Отмечается, что, прибывший на станцию 23 июля «Прогресс МС-15», доставил на МКС два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластиной для поиска источника бензола. Экипаж уже провел замеры с использованием обоих газоанализаторов в модулях Destiny и «Звезда», пишет «РИА Новости».

20 мая в «Роскосмосе» сообщили о повышенной концентрации бензола на борту МКС. Отмечалось, что угрозы экипажу нет, тем не менее вещество токсично. В NASA предположили, что выделять бензол могут американские очистители воздуха. В них было решено заменить фильтры. Однако источник бензола так и не был найден.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
30.09.2019
В США призвали не пускать Россию на Луну
14.06.2019
Космические установки Вашингтона
04.10.2018
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
20.09.2016
Старт новейшего "Союза МС-02" отложили из-за неполадки
12.05.2015
СМИ сообщили о корректировке плана стартов в связи с аварией «Прогресса»
11.04.2007
NASA заплатит России 719 млн. долл. за доставку астронавтов и грузов на МКС в 2009-2011 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне