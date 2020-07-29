Поиск источника токсичного бензола возобновили на МКС

Поиск источника токсичного бензола возобновлен на Международной космической станции (МКС) после доставки нового оборудования на грузовом корабле «Прогресс». Об этом сообщило американского космическое агентство NASA.

Отмечается, что, прибывший на станцию 23 июля «Прогресс МС-15», доставил на МКС два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластиной для поиска источника бензола. Экипаж уже провел замеры с использованием обоих газоанализаторов в модулях Destiny и «Звезда», пишет «РИА Новости».

20 мая в «Роскосмосе» сообщили о повышенной концентрации бензола на борту МКС. Отмечалось, что угрозы экипажу нет, тем не менее вещество токсично. В NASA предположили, что выделять бензол могут американские очистители воздуха. В них было решено заменить фильтры. Однако источник бензола так и не был найден.