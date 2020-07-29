Битва в горах: 2С25М "Спрут" СДМ1 против китайского Тип 15. Кто победит?

В иностранных СМИ обсуждают возможную покупку Индией российских самоходных пушек 2С25М "Спрут" СДМ1. Эти боевые машины срочно понадобились индийским военным, чтобы противостоять в горном районе Ладакх китайским легким танкам Тип 15.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", eng.mod.gov.cn

2С25М

Считается, что имеющиеся в войскам Т-72М1 и Т-90С не слишком подходят для действий на таком рельефе местности из-за своего веса. В этом плане у 18-тонного "Спрута" есть большое преимущество, он без проблем проедет там, где более тяжелым машинам путь заказан. Правда, относительно небольшая по танковым меркам масса подразумевает легкую защиту. Но и китайский образец, несмотря на то, что весит в максимальной комплектации, как средний Т-55, возможно поразить из 125-мм пушки 2С25М снарядами и управляемыми ракетами на дистанции в 5000 м.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", eng.mod.gov.cn

Тип 15

По последним данным, 105-мм пушка "пятнадцатого" пока не оснащена управляемым вооружением.

Обе машины имеют продвинутые системы управления огнем с прицелами, оборудованными тепловизионными каналами. В этом они равноценны.

Также оба образца обладают изменяемыми по высоте гидропневматическими подвесками.

Как считают военные эксперты, "Спрут" СДМ1 и Тип 15 очень опасные друг для друга противники, и, в случае вероятных боевых столкновений, многое будет зависеть от профессионализма экипажей, тактики применения и элементарного везения.

Лев Романов