Войти
Вестник Мордовии

Битва в горах: 2С25М "Спрут" СДМ1 против китайского Тип 15. Кто победит?

812
0
+1

В иностранных СМИ обсуждают возможную покупку Индией российских самоходных пушек 2С25М "Спрут" СДМ1. Эти боевые машины срочно понадобились индийским военным, чтобы противостоять в горном районе Ладакх китайским легким танкам Тип 15.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", eng.mod.gov.cn

2С25М

Считается, что имеющиеся в войскам Т-72М1 и Т-90С не слишком подходят для действий на таком рельефе местности из-за своего веса. В этом плане у 18-тонного "Спрута" есть большое преимущество, он без проблем проедет там, где более тяжелым машинам путь заказан. Правда, относительно небольшая по танковым меркам масса подразумевает легкую защиту. Но и китайский образец, несмотря на то, что весит в максимальной комплектации, как средний Т-55, возможно поразить из 125-мм пушки 2С25М снарядами и управляемыми ракетами на дистанции в 5000 м.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", eng.mod.gov.cn

Тип 15

По последним данным, 105-мм пушка "пятнадцатого" пока не оснащена управляемым вооружением.

Обе машины имеют продвинутые системы управления огнем с прицелами, оборудованными тепловизионными каналами. В этом они равноценны.

Также оба образца обладают изменяемыми по высоте гидропневматическими подвесками.

Как считают военные эксперты, "Спрут" СДМ1 и Тип 15 очень опасные друг для друга противники, и, в случае вероятных боевых столкновений, многое будет зависеть от профессионализма экипажей, тактики применения и элементарного везения.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Т-55
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
08.06.2020
Названы потенциальные покупатели танка "Армата"
28.02.2019
Обострение ситуации: Индия и Пакистан перебрасывают танки к границе
06.12.2016
Потеснит ли китайский VT-5 российские танки на рынке вооружений?
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
17.10.2013
На рынке вооружений Перу сложилась благоприятная ситуация для продвижения российской ПВН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне