Американский аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе

По словам директора NASA Джима Брайденстайна, это первый случай в истории, когда основной задачей миссии являются исследования в области астробиологии

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Основная задача марсохода Perseverance (с англ. "настойчивость") - поиски следов жизни на планете и испытание новых технических решений, которые могут использоваться при пилотируемой экспедиции к Марсу и при исследованиях других планет Солнечной системы. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн на брифинге, транслировавшемся на сайте Центра космических полетов имени Кеннеди.

"Предстоящая миссия марсохода - первый случай в истории, когда основной задачей являются исследования в области астробиологии, - отметил он. - Это поиск ныне существующей или, возможно, существовавшей ранее жизни на этой планете. Мы отправляем марсоход в древний кратер, бывший некогда дном озера. Там когда-то могла существовать жизнь, но сейчас мы этого не знаем".

По словам директора NASA, проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, имелась вода, поверхность планеты была защищена от воздействия солнечной радиации. "Возможно, что в тот период на Марсе были условия для жизни", - добавил он. Марсоход соберет образцы грунта для последующей доставки их на Землю, это будет "первый случай в истории, когда мы осуществим полет с Марса на Землю", подчеркнул директор NASA.

Во время работы марсохода, продолжал он, будут опробованы новые технологии, в частности получение кислорода для систем жизнеобеспечения. "Таким образом, будут созданы предпосылки для пилотируемой экспедиции на Марс, - считает Брайденстайн. - Кроме того, с марсохода будет осуществлен запуск вертолета, который впервые осуществит полет в атмосфере другой планеты. В будущем этот эксперимент позволит по-новому осуществлять исследования планет".

Еще одной особенностью предстоящей миссии, по словам заместителя руководителя программы полета Мэтта Уоллеса, станет то, что на марсоходе установлены микрофоны. "Впервые мы получим возможность услышать, как будут осуществляться процесс снижения на парашютах и посадка", - отметил он. Кроме того, на марсоходе установлены научные инструменты, созданные учеными из Франции, Испании и Норвегии.

Запуск ракеты-носителя с марсоходом Perseverance с космодрома на мысе Канаверал запланирован на 30 июля в 07:50 (14:50 мск). Собранные марсоходом образцы вернет на Землю специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая будет отправлена к Марсу не раньше 2026 года.