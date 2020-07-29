«Панцирь» с интеллектом: комплекс сможет отражать атаки без оператора

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» получили уникальную систему автоматизированного управления. Она способна обнаруживать, классифицировать и обстреливать воздушные цели без участия оператора. Разработанные алгоритмы моментально определяют важность объектов и выстраивают очередность их уничтожения в зависимости от опасности, которую они представляют. Это необходимо для борьбы с актуальными угрозами в современном скоротечном бою, когда всё решают считанные секунды. Новые возможности, по мнению экспертов, не только существенно повысят эффективность комплекса, но и сэкономят дорогостоящие ракеты.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» получили уникальную систему автоматизированного управления. Она способна обнаруживать, классифицировать и обстреливать воздушные цели без участия оператора. Разработанные алгоритмы моментально определяют важность объектов и выстраивают очередность их уничтожения в зависимости от опасности, которую они представляют. Это необходимо для борьбы с актуальными угрозами в современном скоротечном бою, когда всё решают считанные секунды. Новые возможности, по мнению экспертов, не только существенно повысят эффективность комплекса, но и сэкономят дорогостоящие ракеты.

Готов к удару

Дивизионы и батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» получили возможность действовать полностью в автономном режиме, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны и ВПК. Новая система автоматизированного управления обозначена в документах как «имеющая признаки искусственного интеллекта». Её программное обеспечение учитывает тактическую обстановку, расположение целей, степень их опасности, другие параметры и выбирает оптимальную тактику отражения налёта.

Система разработана специально для защиты от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения — от самодельных беспилотников-камикадзе до крылатых и баллистических ракет. Под её управлением боевые батареи могут также эффективно прикрывать друг друга ракетным и пушечным огнём.

В начале года главный конструктор «Панцирей» Валерий Слугин сообщил, что планируется и дальше наращивать огневую мощь комплекса. Также на них можно установить упрощённые средства управления и превратить в транспортно-боевые. При этом целеуказание такая вспомогательная пусковая будет получать от командного пункта батареи, дивизиона или другого полноценного ЗРПК. Таким способом в подразделении можно будет вдвое увеличить боекомплект ракет, постоянно готовых к пуску, что пригодится при отражении мощных атак.

Современный противовоздушный бой скоротечен — всё решают секунды, а возможности человека, к сожалению, ограничены. При массированном ударе с воздуха командир не всегда успевает проанализировать обстановку, особенно если атака идет с разных направлений, пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант Александр Горьков.

— В таком случае командиру на помощь должна прийти вычислительная техника комплекса, — отметил эксперт. — Были разработаны специальные алгоритмы и созданы программы, которые моментально могут определить важность целей и выстроить очередность их уничтожения в зависимости от опасности, которую они представляют.

Новые возможности не только существенно увеличат эффективность комплекса, но и позволят грамотно и экономно использовать его боекомплект, заключил генерал.

Мобильное ПВО

Как ранее писали «Известия», в составе Воздушно-космических сил России (ВКС) началось создание полков мобильного резерва ПВО, оснащённых «Панцирями». Один из них уже развёрнут в Подмосковье. В этом году планируется сформировать аналогичные части на Дальнем Востоке и в Сибири. Они должны быть способны быстро выдвинуться к находящемуся под угрозой объекту и защитить его от массированных ударов высокоточным оружием.

Полки могут быть задействованы как целиком, так и по частям, чтобы прикрыть сразу несколько объектов. Кроме того, отрабатываются совместные действия мобильных групп ПВО. В частности, в них, помимо «Панцирей», могут включить также средства меньшей дальности — самоходные зенитные установки «Шилка» и ЗРК «Стрела-10».

В разработке находится также вариант «Панцирь-СВ», специально предназначенный для оснащения частей Сухопутных войск и прикрытия их объектов. Для новых боевых машин создаются улучшенные радары и ракеты. В результате максимальная дальность поражения целей комплексом повысится с 20 до 40 км.

Использование современной аппаратуры связи позволяет полку оставаться в единой сети, даже когда его подразделения рассредоточены на десятки километров друг от друга.

Защитник для С-400

Сейчас в ВКС большинство «Панцирей» применяют для прикрытия современных дальнобойных комплексов С-400 «Триумф». Каждый их дивизион сопровождается батареей зенитных ракетно-пушечных комплексов малой дальности. «Панцири» должны отражать удары высокоточных средств поражения, противорадиолокационных ракет, сбивать вертолёты и малые беспилотники, которые угрожают большим ЗРК. Тратить на такие цели тяжёлые дорогие ракеты «Триумфов» неэффективно. При необходимости скорострельные пушки могут защитить и от нападения наземного противника.

Командные пункты батарей «Панцирей» могут получать информацию от более мощных и многочисленных радаров своих «старших коллег» и включаться в их общий контур управления. Они способны подключаться к работе С-400 и участвовать в отражении массированных атак под единым управлением автоматизированных систем ПВО.

В Сирии «Панцири» с самого начала военной операции обеспечивают прикрытие российских военных баз и комплексов С-400. Благодаря совместной системе ПВО, ударным беспилотникам террористов ни разу не удалось прорваться к охраняемым объектам. По сообщениям компании-разработчика, в этом и других современных вооружённых конфликтах ЗРПК сбили уже около сотни беспилотников, а также десятки неуправляемых ракет.

В прошлом году связка из С-400 и «Панцирь-С» была впервые опробована в Европе. Для учений «Славянский щит – 2019» их перебросили в Сербию на авиабазу Батайница. Как сообщали в Минобороны России, комплексы решали задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника совместно со средствами ПВО принимающей стороны.

Состоящий сейчас на вооружении российской армии ЗРПК «Панцирь» относится к комплексам ПВО малой дальности. Его боевые машины могут действовать как автономно, так и в составе батарей или дивизионов. Каждая из них способна обнаружить цели на расстоянии до 40 км. Дальность действия ракет достигает 20 км. Они способны поражать объекты на высоте 15 км. Для самообороны в качестве средства «последнего рубежа» комплекс оснащён спаренными двуствольными пушками 2А38М калибра 30 миллиметров, которые способны вести огонь как по воздушным, так и по наземным объектам противника.