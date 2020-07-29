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ТАСС

Посол РФ: Россия и Турция могут заняться выработкой механизмов использования космоса

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Алексей Ерхов подчеркнул, что некоторые страны рассматривают космическое пространство не только для оборонительных целей, но и для нападения

АНКАРА, 27 июля. /ТАСС/. Россия и Турция могут начать сотрудничество в космической отрасли с выработки справедливых механизмов регулирования совместного использования космического пространства. Об этом говорится в статье посла РФ в Турции Алексея Ерхова, опубликованной в понедельник в газете Daily Sabah.

Дипломат напомнил о том, что некоторые страны "указывают практически как на свершившийся факт на то, что космос должен стать ареной конфронтации и даже боевых действий". "Они исходят из того, что государства имеют право использовать космическое пространство не только для оборонительных целей, но и для нападения. "Ястребы" хотели бы в случае возникновения конфликта продумывать широкий комплекс космических операций, создавать и обновлять правила, позволяющие им применять силу и разрабатывать упреждающие военные системы", - подчеркнул посол.

"Я считаю крайне важным, чтобы турецкая общественность была полностью осведомлена обо всех этих нюансах. Турция запустила свою космическую программу, открыла национальный космический центр (добро пожаловать в клуб!) и, несомненно, однажды внесет свой вклад в мировые усилия с помощью всесторонних и продуктивных программ в области космических исследований. По этой причине я считаю, что Россия и Турция могут сотрудничать в этой области, начиная с обсуждения соответствующих резолюций ООН, направленных на выработку справедливых механизмов регулирования совместного использования космического пространства", - подчеркнул Ерхов.

По словам дипломата, создаваемая сегодня правовая база "позволит людям вместе исследовать космос, используя совместные ресурсы и силы". "Поэтому, когда мы, наконец, откроем Солярис, очень надеемся, что на его орбите будет размещена не военная база, а научная станция для исследования галактики. Давайте создадим светлое будущее для наших потомков", - заключил посол.

Россия неоднократно указывала на планы США по размещению оружия в космосе. В частности, 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что в целом планы стран НАТО по выводу оружия в космос приобретают все более реальные очертания. Он отметил, что силовое противостояние в космосе пока не поздно необходимо предотвратить путем формулирования общих правил поведения.

Лавров также указывал, что российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов является единственной конструктивной инициативой, направленной на избежание гонки вооружений.

Планы Турции по освоению космоса

В мае 2018 года стало известно о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка 6 млрд долларов, законодательная база для этого была заложена еще осенью 2016 года. В декабре 2018 года президент Турции Тайип Эрдоган официально учредил Космическое агентство Турции (КАТ). Кроме того, в октябре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Бинали Йылдырым сообщил о намерении Турции построить собственную космическую станцию.

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