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ТАСС

Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

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Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon
Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны уточнили, что самолет США не нарушал границу России и удалился после приближения истребителя

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. Самолет США не нарушал границу России и удалился после приближения самолета ВКС РФ, сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управлерия обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

"27 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что после разворота самолета-разведчика от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования. "Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавили в НЦУО.

За последнюю неделю это не первый случай сопровождения американских самолетов российскими потребителями. 24 июля истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа также сопроводил разведывательный самолет Р-8А Poseidon ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Днем ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщал об аналогичном случае над Черным морем, тогда тоже для перехвата американского Р-8А Poseidon в воздух поднимался российский Су-27.

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