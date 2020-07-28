Военный эксперт объяснил, в чем уникальность ТОС "Солнцепек"

Тяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" вошла в пятерку самых популярных экспортных сухопутных систем. В эфире радио Sputnik член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский рассказал о возможностях системы.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" вошла в пятерку самых популярных за рубежом российских образцов сухопутной военной техники, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев.

Такое заявление он сделал по итогам прошедшего в Нижнем Тагиле демонстрационного показа ТОС-1А для ряда иностранных заказчиков.

"ТОС-1А – уникальный для мирового рынка образец, единственное в мире мощное средство огневой поддержки подразделений малой дальности. Подобная техника не производится нигде, кроме России, и мы с гордостью показываем ее нашим иностранным партнерам", – цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.

Свои высочайшие боевые характеристики система многократно показала в реальных боевых условиях при уничтожении укрепленных позиций террористических группировок на Ближнем Востоке.

В отличие от всех существующих систем залпового огня, только боевая машина БМ-1 системы ТОС-1А, имея бронирование на уровне танка, может выполнять боевые задачи на передовой линии обороны в очень короткий промежуток времени, практически оставаясь неуязвимой, заявляют в РОЭ.

В эфире радио Sputnik член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский отметил, что целый ряд стран активно закупают систему.

"Уникальность системы "Солнцепек" в том, что она – единственная в мире, других таких систем просто нет. Поэтому целый ряд государств весьма активно ее закупают. Например, из ближних соседей можно назвать Азербайджан, из более удаленных стран – Алжир, еще целый ряд государств также приобрели такие системы. Это специфический класс вооружений, который работает боеприпасами объемного взрыва. Они позволяют уничтожать живую силу и технику противника, в том числе, в долговременных оборонительных сооружениях. Учитывая большую площадь поражения полным залпом тяжелой огнеметной системы, можно сказать, что она позволяет поражать проходы оборонительных порядков противника в любой обстановке, срывать атаку как механизированных, так и пехотных частей на большой дистанции и на протяженном фронте", – сказал Виктор Мураховский.

Боевая машина БМ-1 создана на гусеничном шасси, ее вооружение состоит из пусковой установки с 24 направляющими трубами калибром 220 миллиметров для пуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Полный залп, продолжительность которого составляет несколько секунд, способен уничтожить силы противника на площади 40 тысяч квадратных метров.