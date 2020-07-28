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РИА Новости

Новейший самолет-амфибию продемонстрировали на Главном параде ВМФ

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Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС "Альтаир"
Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС "Альтаир" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 27 июля/ Радио Sputnik. В воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Петербурге впервые в истории в штат включили противолодочный самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир", сообщают "Невские новости". Это новейший самолет, который по ряду летно-технических характеристик не имеет аналогов в мире.

Всего в воздушной части парада приняло участие 41 воздушное судно. В завершение шесть истребителей выстроились в ряд и нарисовали в небе российский триколор. По традиции авиашоу состоялось сразу после морской части парада.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ проходил в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Открыл его президент РФ Владимир Путин. Перед началом парада Верховный главнокомандующий на президентском катере обошел строй кораблей в Финском заливе и приветствовал их экипаж.

Как ранее сообщало радио Sputnik, появились снимки парадов в честь Дня ВМФ с борта МКС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Бе-200
Персоны
Путин Владимир
Проекты
МКС
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