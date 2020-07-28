Новейший самолет-амфибию продемонстрировали на Главном параде ВМФ

МОСКВА, 27 июля/ Радио Sputnik. В воздушной части парада в честь Дня ВМФ в Петербурге впервые в истории в штат включили противолодочный самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир", сообщают "Невские новости". Это новейший самолет, который по ряду летно-технических характеристик не имеет аналогов в мире.

Всего в воздушной части парада приняло участие 41 воздушное судно. В завершение шесть истребителей выстроились в ряд и нарисовали в небе российский триколор. По традиции авиашоу состоялось сразу после морской части парада.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ проходил в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Открыл его президент РФ Владимир Путин. Перед началом парада Верховный главнокомандующий на президентском катере обошел строй кораблей в Финском заливе и приветствовал их экипаж.

Как ранее сообщало радио Sputnik, появились снимки парадов в честь Дня ВМФ с борта МКС.