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РИА Новости

Индийские ВВС получили пять французских истребителей Rafale

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Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл – РИА Новости. ВВС Индии сообщили о получении первых пяти французских истребителей Rafale.

"Первые пять Rafale ВВС Индии взлетели сегодня утром с авиабазы Дассо в Мериньяке, Франция. Среди пяти самолетов - три одноместных и два двухместных самолета. Перелет (в Индию) планируется в два этапа и осуществляется пилотами ВВС", - сообщили ВВС Индии.

Отмечается, что во время первого этапа полета самолеты будут заправлены в воздухе с помощью самолета-танкера ВВС Франции.

"Самолеты, скорее всего, достигнут базы ВВС Амбала 29 июля", - отмечается в сообщении ВВС.

Индия заключила соглашение о покупке 36 истребителей Dassault Rafale в 2016 году, его стоимость оценивается в 590 миллиардов рупий (7,8 миллиарда долларов). По условиям соглашения, Индии должны быть поставлены 28 одноместных и восемь двухместных самолетов Rafale.

Как сообщило посольство Индии во Франции, поставка всех истребителей по этому контракту будет завершена к концу 2021 года.

Ранее отмечалось, что истребители Rafale дадут Индии превосходство над ВВС соседних стран за счет своего вооружения, в частности ракет "воздух-воздух" Meteor, которые имеют дальность действия до 150 километров, и ракет "воздух-земля" Scalp, имеющие дальность полета до 300 километров.

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Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
SCALP
Компании
Dassault
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