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РИА Новости

Гособоронзаказ дает ОСК 83% выручки, заявил Рахманов

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Территория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда"
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Военные заказы занимают около 83% выручки "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), из-за прибыльность компании держится на уровне 1%, сообщил в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов.

"Чистая прибыль остается на уровне, близком к одному проценту, но это, в основном, связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83% в объеме нашей выручки", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2020 году ОСК должна сдать военному флоту 14 кораблей, ряд из них уже пополнили боевой состав ВМФ России. Ранее Рахманов сообщал, что корпорация может не успеть сдать некоторые из запланированных кораблей.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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