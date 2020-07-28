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РИА Новости

Глава Косово сообщил о получении техники из США

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Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине.
Источник изображения: © REUTERS / Laura Hasani

БЕЛГРАД, 27 июл – РИА Новости. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, в отношении которого выдвинуты обвинения за военные преступления 1998-1999 годов Специальной прокуратурой в Гааге, сообщил о получении военной техники из США для сил безопасности Косово.

Президент самопровозглашенной республики Косово и бывший полевой командир албанских отрядов с 13 по 17 июля ежедневно проводил по шесть часов на допросах в Специальном суде по преступлениям в Косово в Гааге. 24 июня Специальная прокуратура международного суда (SPO) объявила о выдвижении обвинений в отношении Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах во время конфликта в Косово и Метохии. Он пообещал уйти в отставку, если суд затем утвердит обвинительный акт и начнет разбирательство.

В понедельник Тачи заявил о получении 42 военных внедорожников Humvee из США, которые переданы силам безопасности Косово (СБК). Договор косовоалбанских властей в Приштине и американской компании AM General был подписан в 2018 году и предполагает поставку 51 военного внедорожника.

"Информативная встреча состоялась сегодня с командующим СБК генерал-полковником Рахманом Рамой… Скоро начнется призыв новых военнослужащих. Свобода, независимость государства и армия определяют нашу идентичность и гордость свободной демократией", - написал Тачи в Facebook и приложил фото внедорожников.

Министр обороны Сербии Александр Вулин 22 июля назвал предполагаемые планы поставки оружия из Германии самопровозглашенной республике Косово нарушением международного права и вооружением албанских террористов. Сербская газета "Вечерне новости" со ссылкой на источники перед тем сообщила, что косовоалбанские власти в Приштине уже выплатили Германии 170 миллионов евро за снабжение оружием и обучение личного состава СБК и ведут переговоры о покупке партии автоматов Heckler & Koch Gewehr 36 и танков Leopard 2. Издание сообщило, что поставку нового пакета вооружений и армейского оборудования Приштине "на 60% уже одобрил Федеральный совет безопасности Германии во главе с Ангелой Меркель".

Депутаты парламента самопровозглашенного Косово в 2018 году утвердили пакет законопроектов о трансформации СБК в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия самопровозглашенной республики будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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