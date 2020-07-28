"Могут поучить нас гордости". Реакция британцев на военно-морской парад

Мощь или пыль в глаза? Реакция британцев на военно-морской российский парад традиционно полна полярных мнений. Потому что, как всегда, полна глубоких противоречивых чувств.

Конечно, спектр мнений в интернете не всегда отражает истинную картину дел, но вот картину чувств отражать может. В британском инфополе, да почти в любом западном, львиная доля внимания приходится на Россию. Даже когда-там ничего не происходит – в инфополе что-то творится. Тем более, когда там (то есть у нас) что-то происходит.

О России пишется легко и с удовольствием. Во-первых, потому что писать можно любую чушь, что приходит в голову. Вот она, свобода творчества. Во-вторых, то, что ни в коем случае нельзя писать на Западе о Западе – можно смело, заменив пару фамилий, написать о России. Вот она, свобода свободы. В-третьих, читатель охотно листает экран этих тем, чтобы в очередной раз убедиться в своих убеждениях. Внимание обеспечено.

Прошедший военно-морской парад – хороший повод выговорить свое. От "нам всем скоро хана", до "еще чуть-чуть, и Кремль рухнет от ржавчины". Что и делают читатели DailyMail. Поляризация, как правило, связана с желанием или нежеланием смотреть в зеркало. Спектр начинается с традиционного инфракрасного: в России, слетая с катушек, починяют "ржавые примусы" и ставят их на воду. Мол, все это пыль в глаза. Или божья роса. Все старое, все старые – и сами комментарии отдают чем-то замшело знакомым. Скоро-скоро, вот увидите, завалится на бок этот монумент прошлого.

С другой стороны спектра комментарии не менее традиционно уходят в ультрафиолет. В России парад и слава, новые корабли и задачи. А наша старая метрополь сравниться может лишь с количеством званий. Они вот что-то делают и готовятся, а у нас – далее следует целый набор британских проблем.

Все, что связано с оружием – повод поделиться тайными знаниями о третьей мировой и весело в интернете пошвырять ядреные бомбы да погадать, с каким счетом кто победит. Тут как раз интересного мало. Интересно другое.

Нельзя и не заметить, что многие вспоминают про гордость. Флот – это вообще часто именно о ней, уж кому как не Британии об этом знать. Но основной мотив – русские гордости могут нас поучить. Мы-то забываем. Философия современной жизни у многих сильно потрепала веру в человечество. Хочешь не хочешь, задумаешься о консерватизме. У нас традиционно полагают, что он живет в Англии, а в Англии видят, что он остался только у нас.

Наконец, один из комментариев, достойный цитаты. Дело не мысли – комментарии, как уже было сказано, это о чувствах. Так вот: "Россия — это место, куда европейцам, в том числе англичанам, ирландцам, шотландцам и валлийцам, придется бежать лет этак через 10-15. Приятно видеть, что они вооружаются". Очень может быть, что это писал человек, который в реальной жизни рассказывает, как важно быть толерантным.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik