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Ким Чен Ын вручил ряду военачальников Корейской народной армии наградные пистолеты "Пэктусан"

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Ким Чен Ын вручил ряду военачальников Корейской народной армии (КНА) наградные пистолеты "Пэктусан"

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в памятных мероприятиях по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне (1950-1953 годы), которая отмечается в стране как День победы. Об этом сообщило в понедельник агентство ЦТАК. Отмечается, что Ким Чен Ын посетил кладбище участников боевых действий и возложил цветы в память о погибших. Он отметил, что подвиг солдат бессмертен, и их героический боевой дух будут вечно помнить в КНДР.

Также по случаю годовщины окончания войны лидер КНДР вручил ряду военачальников Корейской народной армии (КНА) наградные пистолеты "Пэктусан" (копия чешского пистолета CZ 75).

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР и официально называется День победы в Отечественной освободительной войне. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально Корейская война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор не был подписан.

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