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Военное обозрение

Подтвердилась информация о потере Израилем военного беспилотника

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Источник изображения: Фейсбук/ВВС Израиля

Нашла своё подтверждение информация о потере армией обороны Израиля своего беспилотного летательного аппарата. По последним сведениям, военный израильский дрон упал на территории Ливана.

В сообщениях ливанских источников говорится, что БПЛА, принадлежавший Израилю, осуществлял воздушную разведку в воздушном пространстве Ливана. Такие действия в последнее время для Израиля стали привычными. В командовании обычно говорят о том, что таким образом ведётся мониторинг деятельности группировки «Хизбалла».

О причинах падения дрона официально не сообщается. По большому счёту, таких причин может быть две: дрон упал из-за технической проблемы или же был сбит.

Первоначально сообщалось, что данные с БПЛА-разведчика могут быть использованы «Хизбаллой» в своих целях. Однако в армии обороны Израиля заявляют, что угрозы потери данных нет, так как дрон передавал их в режиме реального времени на специальную док-станцию, где оператор принимает и при необходимости осуществляет расшифровку.

О конкретной модели израильского беспилотника, упавшего в Ливане, не говорится.

Накануне министр обороны Израиля Бени Ганц совершил визит на приграничную базу. В ходе визита он заявил, что за всё происходящее на территории Сирии и Ливана ответственность несут тамошние власти. По словам главы Минобороны Израиля, его страна никому не угрожает, «но если кто-то попытается проверить Израиль на прочность, узнает всю силу израильской армии».

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Гана
Израиль
Ливан
Сирия
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