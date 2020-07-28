Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае

Китайская военная промышленность создала еще одну модификацию колесного танка для сухопутных войск. В примененных на нем конструкторских решениях военные эксперты находят много общего с "Бумерангом" и "Арматой".
Новая модификация китайского колесного танка. pic.twitter.com/0Nkn1XLRM8— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 27, 2020
В настоящее время эта боевая машина проходит испытания на одном из полигонов.
Официальной информации о ней нет, но, судя по обнародованным фотоматериалам, у новинки серьезно усилена броневая защита, которая, как предполагается, теперь способна выдержать прямые попадания снарядов малокалиберных автоматических пушек.
В башне, а она, по всей видимости, необитаемая, уставлено 105-мм орудие с автоматом заряжания, аналогичное тому, что применяется в новом китайском танке Тип 15.
Находящийся в корпусе экипаж получает информацию с двух стабилизированных многоканальных прицелов, снабженных телевизионными, тепловизионными камерами и лазерными дальномерами.
Имеется также дистанционно управляемая 12,7-мм пулеметная установка, ранее проходившая испытания для экспортного основного боевого танка VT-4.
Ожидается, что этой бронетехникой в общевойсковых бригадах Народно-освободительной армии заменят старые машины огневой поддержки, известные как PTL02.
Вероятно, как обычно бывает в КНР, создадут и специальный экспортный образец.
Кроме того, на этой же платформе появится модификация колесной боевой машины пехоты с необитаемым боевым модулем, вооруженным 30-мм орудием и управляемым противотанковым комплексом - скорее всего, - HJ-11 с лазерной системой наведения или китайским аналогом "Джавелина" - HJ-12. Этот вариант также предложат зарубежным заказчикам.
Алексей Брусилов