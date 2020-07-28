Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".

Автомат стал последней работой конструктора, сделанной для конкурса 1944 года. Дело в том, что летом 1943 года на одном из участков центрального фронта советские пехотинцы в качестве трофея захватили немецкую штурмовую винтовку. После ее изучения было принято решение создать оружие такого класса и для Красной армии. Тогда же начались работы по созданию патрона, известного, как патрон образца 1943 года.

В первом техзадании указывалось, что новый автомат по типу немецкой штурмовой винтовки должен быть тяжелым, способным выступать в качестве ручного пулемета, с легкой сошкой и более легким карабином.

В качестве основы для нового автомата Токарев взял созданную им автоматическую винтовку АВТ-40 с небольшими изменениями под новый патрон. От нее автомату достались затвор и затворная система, газовая камера с регулятором, механический прицел. Был усовершенствован ударно-спусковой механизм, появились складывающиеся сошки, а в прикладе пистолетной рукоятки сделали пустоты для хранения принадлежностей по уходу за оружием.

Общая длина автомата составила 1080 миллиметров, длина ствола - 495 миллиметров, масса - 4,77 килограмма, патрон - 7,62х39 миллиметров, емкость магазина - 30 патронов.

Одной из особенностей автомата стал предохранитель. В блокирующем положении он не дает сдвигаться спусковому крючку. Он же отвечает за переключение режима ведения огня. Кроме того, у автомата оригинальный способ крепления магазина с зацепом спереди и пружинной защелкой сзади, что в дальнейшем стало классикой.

Во время испытаний у автомата выявили те же недостатки, что и у автоматической винтовки Токарева - сдвоенные выстрелы, поперечный разрыв гильзы и трещину в ствольной коробке. Его признали бесперспективным и не рекомендовали к доработке.

Яна Шамаева