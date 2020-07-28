Войти
Российская газета

Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео

438
0
0

Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".

Автомат стал последней работой конструктора, сделанной для конкурса 1944 года. Дело в том, что летом 1943 года на одном из участков центрального фронта советские пехотинцы в качестве трофея захватили немецкую штурмовую винтовку. После ее изучения было принято решение создать оружие такого класса и для Красной армии. Тогда же начались работы по созданию патрона, известного, как патрон образца 1943 года.

В первом техзадании указывалось, что новый автомат по типу немецкой штурмовой винтовки должен быть тяжелым, способным выступать в качестве ручного пулемета, с легкой сошкой и более легким карабином.

В качестве основы для нового автомата Токарев взял созданную им автоматическую винтовку АВТ-40 с небольшими изменениями под новый патрон. От нее автомату достались затвор и затворная система, газовая камера с регулятором, механический прицел. Был усовершенствован ударно-спусковой механизм, появились складывающиеся сошки, а в прикладе пистолетной рукоятки сделали пустоты для хранения принадлежностей по уходу за оружием.

Общая длина автомата составила 1080 миллиметров, длина ствола - 495 миллиметров, масса - 4,77 килограмма, патрон - 7,62х39 миллиметров, емкость магазина - 30 патронов.

Одной из особенностей автомата стал предохранитель. В блокирующем положении он не дает сдвигаться спусковому крючку. Он же отвечает за переключение режима ведения огня. Кроме того, у автомата оригинальный способ крепления магазина с зацепом спереди и пружинной защелкой сзади, что в дальнейшем стало классикой.

Во время испытаний у автомата выявили те же недостатки, что и у автоматической винтовки Токарева - сдвоенные выстрелы, поперечный разрыв гильзы и трещину в ствольной коробке. Его признали бесперспективным и не рекомендовали к доработке.


Яна Шамаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
04.12.2014
"Калашникова" сбрендили
01.07.2014
Работа над прикрытием
19.06.2014
Военные заводы переведут на производство гражданской продукции
03.02.2014
Наследство Михаила Калашникова
11.11.2010
Пехоту и танки сдадут в утиль. Новые типы вооружения вытесняют классические виды оружия
30.09.2010
Картечь тотальной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.07 11:16
  • 3
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 28.07 11:05
  • 59
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 28.07 10:50
  • 1
Читатели «Дейли мэйл» о параде ВМФ: мы можем потягаться с русскими лишь по количеству адмиралов и капитанов
  • 28.07 09:58
  • 21
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 28.07 09:14
  • 76
По гитлеровским лекалам
  • 28.07 09:00
  • 84
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 28.07 08:45
  • 4
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 28.07 08:17
  • 3
Предложение самолета ТВРС на основе чехословацкого самолета L-610
  • 28.07 08:15
  • 8
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 28.07 07:05
  • 20
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 28.07 05:42
  • 25
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 28.07 04:01
  • 7
Нужны ли России «ядерные поезда»
  • 27.07 18:55
  • 1
"Водяной дракон" в родной стихии
  • 27.07 18:41
  • 2
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 27.07 18:03
  • 32
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России