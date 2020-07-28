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Вестник Мордовии

Как Украина опозорилась с поставкой своего новейшего танка БМ "Оплот" в США

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Источник изображения: ХКБМ

Вслед за поставкой четырех украинских танков Т-84 в США военные этой страны очень хотели получить образец самого новейшего харьковского танка БМ "Оплот".

Известно, что в 90-е и нулевые годы оружейные бароны из Незалежной буквально завалили мировые рынки дешевым советским оружием. То же самое касалось военных секретов СССР. Как считают военные эксперты, тайны бывшей великой державы продавали как в США, страны НАТО, так и их противникам - в Китай, Иран и Северную Корею. Например, речь идет о ракетных и авиационных технологиях, благодаря которым, например, были созданы крылатые ракеты большой дальности.

Американцев, в свою очередь, интересовало все: от танков Т-55АД (материал о случившейся на испытаниях катастрофе см. здесь) с комплексами активной защиты - до ракет комплексов "Луна", Эльбрус, различных РЛС и др.

Мы уже писали о том, как украинские танки Т-84 на полигонах США выступали в качестве подопытных кроликов. По всей видимости, аналогичная судьба ожидала и более современный БМ "Оплот". Контракт о поставке одной машины был заключен в 2012 году. Однако, как не хотели руководители украинской военной промышленности выслужиться перед своими старшими партнёрами, даже производство одного танка для них стало большой проблемой. В конце концов, пришлось вернуть полученный задаток.

Дело в том, что строительство этой техники имело сильную зависимость от российских комплектующих. Их запас, сделанный еще до 2014 года, едва хватил на изготовление партии для Таиланда.

После этого выпуск "Оплотов" полностью прекратился и вряд ли когда-нибудь начнется. Сейчас с большой уверенностью можно утверждать, что на Украине продолжится лишь ремонт с элементами модернизации старых танков и выпуск легкой колесной техники с большим количеством западных комплектующих.

Лев Романов

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Иран
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КНДР
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