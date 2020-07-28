ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

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Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" будут применяться для нанесения ударов по морским десантам и кораблям вероятного противника. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Ракетные бригады сухопутных войск, имеющие на вооружении ОТРК "Искандер-М", с этого года будут проходить обучение по нанесению ударов по кораблям и десантам противника для прикрытия побережья. Данное упражнение войдет в стандартную программу боевой подготовки ракетчиков.

Как заявили в Минобороны, находящиеся в глубине обороны ОТРК "Искандер-М" могут получать целеуказания от авиации, флота, разведки и БПЛА. Благодаря автоматизированным системам управления войсками, информация в режиме реального времени будет поступать расчетам ОТРК, которые смогут как отразить высадку морского десанта противника, так и поддержать высадку своего.

Первые учения с "морскими" стрельбами "Искандеров" прошли во время внезапной проверки войск, объявленной президентом России. Дислоцированные на Кубани ОТРК провели электронные пуски ракет во время тактического учения по отражению захвата черноморского побережья. В ходе стрельб расчеты ОТРК условно уничтожили морской десант и военную технику, высаживаемую на берег с кораблей.

Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех. Российская промышленность выпускает по два бригадных комплекта ОТРК в год.