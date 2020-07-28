Войти
Военное обозрение

ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

322
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" будут применяться для нанесения ударов по морским десантам и кораблям вероятного противника. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Ракетные бригады сухопутных войск, имеющие на вооружении ОТРК "Искандер-М", с этого года будут проходить обучение по нанесению ударов по кораблям и десантам противника для прикрытия побережья. Данное упражнение войдет в стандартную программу боевой подготовки ракетчиков.

Как заявили в Минобороны, находящиеся в глубине обороны ОТРК "Искандер-М" могут получать целеуказания от авиации, флота, разведки и БПЛА. Благодаря автоматизированным системам управления войсками, информация в режиме реального времени будет поступать расчетам ОТРК, которые смогут как отразить высадку морского десанта противника, так и поддержать высадку своего.

Первые учения с "морскими" стрельбами "Искандеров" прошли во время внезапной проверки войск, объявленной президентом России. Дислоцированные на Кубани ОТРК провели электронные пуски ракет во время тактического учения по отражению захвата черноморского побережья. В ходе стрельб расчеты ОТРК условно уничтожили морской десант и военную технику, высаживаемую на берег с кораблей.

Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех. Российская промышленность выпускает по два бригадных комплекта ОТРК в год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
25.12.2017
Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
25.12.2017
Молниеносная стратегическая оборона
20.02.2017
"США больше не будут играться с Путиным"
20.02.2017
Якобы развернута, будто бы нарушила
17.08.2016
Артиллеристы применят беспилотники для корректировки огня на учениях на Северном Кавказе
28.12.2015
От армии-2015 к армии-2016
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.07 11:16
  • 3
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 28.07 11:05
  • 59
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 28.07 10:50
  • 1
Читатели «Дейли мэйл» о параде ВМФ: мы можем потягаться с русскими лишь по количеству адмиралов и капитанов
  • 28.07 09:58
  • 21
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 28.07 09:14
  • 76
По гитлеровским лекалам
  • 28.07 09:00
  • 84
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 28.07 08:45
  • 4
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 28.07 08:17
  • 3
Предложение самолета ТВРС на основе чехословацкого самолета L-610
  • 28.07 08:15
  • 8
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 28.07 07:05
  • 20
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 28.07 05:42
  • 25
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 28.07 04:01
  • 7
Нужны ли России «ядерные поезда»
  • 27.07 18:55
  • 1
"Водяной дракон" в родной стихии
  • 27.07 18:41
  • 2
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 27.07 18:03
  • 32
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России