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На Украине заявили о воюющей против России природе

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, выведенные в Эфиопии из строя в результате удара молнии, не были заземлены, пишет Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

Согласно украинскому агентству, комплексы были размещены на каменистой поверхности, фактически являющейся изолятором, а боевые расчеты, обслуживавшие пострадавшие машины, не заземлили их, как того требует техника безопасности.

«Против российского оружия воюет и природа», — отмечает Defense Express.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Украина
Эфиопия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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