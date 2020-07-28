Космические правила: о чем договариваются США и Россия

Смогут ли Россия и США отказаться от размещения оружия в космосе

В Вене стартовали консультации России и США по вопросам безопасности в космосе. Стороны попробуют приблизиться к заключению договора о контроле размещения оружия в околоземном пространстве. Однако Москва и Вашингтон по-разному смотрят на эту сферу, да и препятствий к консенсусу у двух стран достаточно.

В Австрии началась встреча межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудят актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями. Консультации пройдут с 27 по 30 июля.

Ранее российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Австрии 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.

Госдепартамент США ранее сообщал, что в Вене американская делегация, в состав которой войдут представители Госдепа, минобороны и минэнерго, а также Совета национальной безопасности, будет обсуждать вопросы ядерной доктрины и боеголовок, а также прозрачности и верификации в рамках инициативы США по трехстороннему контролю над вооружениями с участием Китая.

В конце прошлой недели помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что

Соединенные Штаты на переговорах с РФ в Вене намерены выработать нормы конструктивного поведения в космосе.

«Мы рассматриваем доступ в космос как предмет наших жизненно важных национальных интересов», - сказал он, добавив, что США надеются увеличить стабильность и безопасность в космосе, а также продвигать развитие там норм ответственного поведения.

«Диалог в Вене будет благоприятной возможностью для США и России по укреплению стратегического взаимопонимания о политике друг друга в отношении космического пространства, а также по выработке норм ответственного поведения там с целью избежать просчетов и заблуждений, которые могут привести к непреднамеренной эскалации», - цитирует Форда ТАСС.

Вашингтон считает «плохими идеями» предложения РФ и КНР о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе, сообщил Кристофер Форд.

Таким образом он прокомментировал неоднократно продвигавшиеся Москвой и Пекином инициативы, направленные на подготовку многостороннего юридически обязывающего соглашения, которое бы предотвратило размещение оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

По версии Форда, «в данном случае российские и китайские дипломаты творчески подходят к выдвижению плохих идей о контроле над вооружениями в космосе».

«Хорошие идеи, - полагает он, - заключаются в том, как найти лучший способ сделать пространство более предсказуемым или стабильным, сохраняя при этом к нему доступ».

Проблема предложения Москвы и Пекина, как считает дипломат, заключается в том, что «они пытаются подойти к космическому пространству своего рода традиционным и рефлексивным способом контроля над вооружениями, определяя космическое оружие и запрещая его».

Как полагает Форд, при таком подходе «вызов состоит в том, что практически невозможно надлежащим образом дать определение космическому оружию».

«И даже если у вас это получится, то будет практически невозможно проверить соблюдение кем-либо из участников такой договоренности, если оно будет принято», - сказал он. Помощник госсекретаря утверждает, что предложение России и Китая «обречено на провал» и даже опасно.

Как ранее писала «Газета.Ru», министерство обороны США в середине июня обнародовало новую Оборонительную космическую стратегию, призванную «служить дорожной картой для наращивания военно-космической мощи» Вашингтона. В качестве главных соперников США определяют Россию и Китай. Околоземное космическое пространство стало ключевой ареной потенциального конфликта в эпоху конкуренции великих держав.

Недавний всплеск активности Пекина и Москвы в околоземном космическом пространстве в сочетании с возросшими темпами разработки в их странах новых технологий ведения разведки и радиоэлектронной борьбы побудил Пентагон наметить новый набор целей, которые необходимы для удержания превосходства США в космосе.

Американские военные последнее время все больше концентрируются на защите своих космических активов, поскольку крупные державы-конкуренты усиливают свои противоспутниковые возможности, которые могут всерьез угрожать орбитальной группировке США.

По оценке экспертов из США, американская орбитальная группировка космических аппаратов, насчитывающая более 800 единиц самого разнообразного назначения, - самое слабое место Пентагона, и она в настоящее время практически ничем не защищена.

Вывод из строя орбитальной группировки Вашингтона может привести к самым фатальным последствиям для обороноспособности США и их возможности вести высокотехнологичные боевые действия.

«Газета.Ru» ранее сообщала, что вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования (GPS) может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы - в результате нарушения цифровых коммуникаций воцарится полный хаос на целых континентах: произойдет отключение сотовых телефонов, перестанут работать системы распределения энергии, прекратит функционировать большая часть глобальной финансовой сети, включая банковские и торговые автоматы.

Американские эксперты предупреждают, что масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS поставит под угрозу морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации.

Иными словами, одно лишь прекращение функционирования системы глобального позиционирования означает катастрофу для постиндустриального мира. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, системы предупреждения о ракетном нападении.

«Космос в настоящее время представляет собой отдельную область ведения боевых действий, требующую масштабных изменений в политике, стратегиях, операциях, инвестициях, возможностях и опыте для новой стратегической среды», - говорится в резюме «Оборонительной космической стратегии» США.

«Вряд ли на встрече в Вене сторонам удастся выйти на этап подготовки многостороннего юридически обязывающего соглашения, которое бы предотвратило размещение оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов»,

- рассказала «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его словам, в первую очередь, это не получится из-за однозначной позиции по этому вопросу Вашингтона, которые еще до встречи в столице Австрии предельно ясно обозначили свою точку зрения в отношении подобного договора.

По мнению специалиста, ставки для Вашингтона в этом вопросе исключительно велики, безопасность собственной орбитальной группировки у него стоит на первом месте, и без всякого преувеличения, доступ в космос у США является предметом жизненно важных национальных интересов, о чем неоднократно говорили американские политики и военные.

В войнах будущего доминирование в космосе будет означать победу и на Земле, убеждены специалисты.

Михаил Ходаренок