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Российская газета

Переехавшие на Дальний Восток старообрядцы получат отсрочку от армии

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Сибирские староверы
Сибирские староверы научат спецназовцев ориентироваться в тайге.
Источник изображения: Григорий Калачьян/ТАСС

Старообрядцы, приезжающие в Россию на постоянное место жительства в регионах Дальнего Востока по госпрограмме добровольного переселения соотечественников, будут получать отсрочку от военной службы на основании просьбы Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви и при условии работы в фермерских хозяйствах.

Списки лиц направляются в Министерство обороны за месяц до начала очередного призыва. Отсрочка предоставляется на срок действия статуса участника госпрограммы.

Для ее получения гражданину необходимо вместе со свидетельством участника представить в военный комиссариат выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о госрегистрации крестьянского хозяйства. Если он не является главой хозяйства, то требуется нотариально заверенная копия соглашения о его создании.

Подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным правила будут действовать в 2020-2025 годах.


Владимир Кузьмин

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Страны
Россия
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