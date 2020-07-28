Индия и США совместно разработают БЛА

ЦАМТО, 27 июля. Как сообщила замминистра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд на саммите, организованном американо-индийским деловым советом, Научно-исследовательская лаборатория ВВС США подписала соглашение с индийским стартапом для проведения совместных исследований и разработок БЛА.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, замминистра упомянула о ведущихся переговорах по вопросу совместной разработки беспилотного летательного аппарата воздушного пуска силами Научно-исследовательской лаборатории ВВС, ВВС Индии, Организации оборонных исследований и разработок МО Индии и индийской компанией-стартапа. Проект планируется реализовать в рамках американо-индийской "Инициативы по развитию оборонных технологий и торговли" (Defence Technology and Trade Initiative – DTTI). Очередное заседание рабочей группы DTTI планируется провести 14 сентября.

Это заявление следует рассматривать в контексте намерений Вооруженных сил Индии приобрести разведывательно-ударный БЛА MQ-9 американского производства. Индия уже проинформировала американскую сторону о своей заинтересованности в покупке.

NDTV отмечает актуальность данного приобретения на фоне конфронтации с Китаем, поскольку на вооружении НОАК имеется значительное количество разведывательно-ударных БЛА класса MALE. Тем не менее, США высказывают опасение в связи с возможной утечкой технологий MQ-9 "Рипер" в Россию, являющуюся одним из ключевых поставщиков оружия в Индию.

В своем выступлении Э.Лорд отметила, что продажи Соединенными Штатами продукции оборонного назначения в Индию за последние 10 лет увеличиваются в геометрической прогрессии и США стремятся стать основным поставщиком оборонных решений для Нью-Дели.

Ранее США предложили Индии приобрести до 30 БЛА "Си Гардиан" (Sea Guardian) стоимостью до 4 млрд. долл. "Си Гардиан" является аналогом БЛА "Предейтор-B", предназначенным для ВМС США. Однако поскольку аппарат не вооружен, он не соответствует индийским требованиям.

Индия продолжительное время разрабатывает национальный БЛА "Рустом" класса MALE, который планируется производить в разведывательной и вооруженной версиях. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) намерена завершить разработку опытного образца БЛА к концу 2020 года.