Шведы в восторге от «гигантской» российской подводной лодки

Источник изображения: ЦС "Звездочка"

Российская подводная лодка, прошедшая под Эресуннским мостом, привела в восторг компанию шведской молодежи, возвращающуюся с отдыха на парусной лодке. Как пишет шведское издание Expressen, молодые шведы впервые увидели вблизи "гигантскую" российскую субмарину.

Как сообщается, компания молодых людей шла под парусом в районе Эресуннского моста, когда сбоку от них из воды внезапно показалась огромная подводная лодка.

Вдруг мой приятель сказал: "Там подводная лодка", но я поначалу ее не видел, так как мне закрывал обзор парус. Но потом мы все увидели ее и были поражены: она была просто гигантская

- с восторгом рассказал Расмус Карлссон, находившийся в лодке.

Сначала шведы, увидев флаг, развивающийся над субмариной, решили, что подлодка принадлежит Шотландии. Однако, "погуглив", они поняли, что ошиблись и что флаг российский.

На капитанском мостике стояли четыре человека, а один махал им из рулевой рубки. Так странно видеть ее всего в 25-30 метрах. Она была очень, очень большой и издавала громкий звук

- заявил Расмус Карлссон, добавив, что первый раз видел так близко российскую подлодку и это было "круто".

В шведских вооруженных силах уже прокомментировали эту встречу, заявив, что "полностью контролируют" обстановку, а российская субмарина прошла под Эресуннским "просто перемещаясь".

Мы, конечно, знаем об этом и полностью контролируем ситуацию. В остальном происшествие как таковое мы комментировать не будем

- заявил Немо Шернстрём, дежурный представитель отдела по связям с общественностью вооруженных сил Швеции.

Со своей стороны отметим, что речь, вероятней всего, идет об атомной подводной лодке К-266 "Орел" проекта 949А "Антей", входящей в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России. Как известно, данная АПЛ 12 июля 2020 года прибыла в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде к Дню ВМФ, совершив межфлотский переход с Северного флота на Балтийский.