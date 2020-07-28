Рассматривается возможность использования ракет С-500 «Прометей» для «сопровождения МБР»

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Вооружённые силы России готовятся к постановке на вооружение новейших зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей». Причём это тот случай, когда оружие уже нельзя назвать оружием исключительно противовоздушной обороны. По данным, которые были представлены в открытом доступе, ракеты комплекса С-500 имеют дальность боевого применения как минимум на 100 км больше, чем у комплекса С-400 «Триумф», при этом они способны осуществлять перехват сверхзвуковых ракет противника.

Одна из обсуждаемых возможностей новейшего российского комплекса С-500 «Прометей» - противоспутниковая. Если верить ранее озвученным данным по параметрам высоты поражения целей ракетами «Прометея», то ему вполне по силам справляться со спутниками, находящимися на так называемых низких орбитам, включая низкую опорную. Пример – спутники с высотой над уровнем море около 200 км. Другой вопрос: планируется ли использование С-500 «Прометей» именно как средства борьбы с вражескими спутниками? Как один из вариантов – может подойти вполне, но чтобы делать акцент именно на этом – вероятность куда ниже.

Ранее в западной прессе обсуждалась и такая гипотетическая возможность российского комплекса С-500 «Прометей» как «прикрытие выпущенных межконтинентальных баллистических ракет». Логика представлялась следующей: ракеты С-500 могут противодействовать противоракетам, которые попытаются перехватить МБР в ближнем космосе. То есть, С-500 в данном случае уже рассматривается как своего рода противо-противоракетное оружие.

Но, если обсуждать эту «логику», то пока она в большей степени выглядит научной фантастикой. Дальность применения ракеты С-500 хоть и велика, но она никак не позволит «сопровождать» МБР в случае её применения по противнику с учётом преодолеваемых МБР расстояний. Чтобы такое «сопровождение» в качестве прикрытия МБР от средств ПРО организовать, необходимо выстроить целую цепочку комплексов С-500 на всём протяжении проекции предполагаемой траектории полёта МБР. Сегодня это может быть возможно лишь теоретически. Куда более очевидна возможность применения ЗРК С-500 "Прометей" в качеств средств прикрытия МБР шахтного базирования от возможных ракетных ударов противника. Однако важный аспект в том, что Россия вполне способна найти «противоядие» выстраиваемой системе ПРО США, которая фактически нацелена на нарушение выстраивавшегося десятилетиями ракетно-ядерного паритета. И это «противоядие» может носить так называемый асимметричный характер. Развитие многоцелевых систем ПВО (противовоздушной)-ПРО (противоракетной)-ПСО (противоспутниковой обороны) – важная составляющая в таком деле.