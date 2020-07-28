В Севастополе спущен на воду второй БГК проекта 23370Г «Александр Фирсов»

Источник изображения: topwar.ru

В Крыму спустили на воду первый серийный большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г "Александр Фирсов". Торжественная церемония прошла на "Севастопольском морском заводе", где проходила достройка катера. Об этом сообщает пресс-служба разработчика и изготовителя катеров "КАМПО" (Подмосковье).

После спуска на воду катер пройдет положенные швартовные, ходовые и государственные испытания, после чего будет передан в состав ВМФ РФ. Передача катера заказчику намечена на октябрь этого года. Он войдет в состав гидрографической службы Черноморского флота.

Как ранее сообщалось, сам катер был построен на предприятии КАМПО в Орехово-Зуево, после чего для окончательной сборки 8 июля был доставлен на Севастопольский морской завод.

БГК "Александр Фирсов" заложен в августе 2019 года. Он является вторым в серии и первым серийным после головного катера "Михаил Казанский", который вошел в состав Балтийского флота в декабре прошлого года. Катер назван в честь гидрографа – капитан-лейтенанта Александра Фирсова, служившего в Великую Отечественную войну.

Суда проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье. Катера имеют возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.

Модульные гидрографические катера катамаранного типа проекта 23370Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн. Катера строятся в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой ВМФ РФ.