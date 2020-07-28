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Известия.ru

ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей. Об этом сообщил в понедельник, 27 июля, на встрече с президентом страны Владимиром Путиным глава корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, всего в строительстве в настоящее время находятся 50 кораблей. В текущем году ОСК рассчитывает на выручку от гражданской продукции в размере 92 млрд рублей, будут сданы 22 судна, добавил он.

При этом военные заказы занимают около 83% выручки компании. «Чистая прибыль остается на уровне, близком к 1%, но это в основном связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83% в объеме нашей выручки», — цитирует Рахманова «РИА Новости».

Как стало известно в июне, у ОСК есть необходимые технологии для модернизации плавучего космодрома «Морской старт». 17 марта сборочно-командное судно плавучего космодрома прибыло из США в Россию.

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Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Морской старт
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