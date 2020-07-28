Израильский дрон для Германии совершил первый полёт

Бундесвер вскоре вооружится израильскими разведывательно-ударными дронами. Вчера, 26 июля, пресс-служба компании Israeli Aerospace Industries на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео первого полёта беспилотника Heron TP.

В июне 2018 года немецкое правительство одобрило сделку стоимостью $1 млрд, благодаря которой армии Германии будут переданы пять беспилотников Heron TP на условиях аренды. Новые дроны заменят модель Heron 1, которую немецкие войска используют в операциях в Афганистане и Мали.

Первый полёт беспилотника Heron TP для бундесвера

Heron TP имеет бо́льшие размеры и моторесурс, чем Heron 1, и способен нести ударное вооружение. Чтобы дроны можно было использовать в качестве боевых единиц, немецким депутатам предстоит утвердить поправки в действующем законодательстве.

Размах крыла беспилотника Heron TP составляет 26 м, максимальный взлётный вес — 4650 кг (из них полезной нагрузки — 1000 кг). Дрон может подниматься на высоту 13,7 км и находиться в воздухе до 36 часов.