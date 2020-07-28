"Солнцепек" вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.

Аналогов такой техники нет нигде в мире, пояснил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, и система "Солнцепек" стабильно входит в топ-5 образцов, поставляемых компанией для сухопутных войск заказчиков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что АО "Рособоронэкспорт" и АО "Омсктрансмаш" (входит в состав АО "Концерн "Уралвагонзавод") провели демонстрацию ТОС-1А для иностранных заказчиков на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле. Во время показа техника выполнила все поставленные перед ней задачи.

Известно, что тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" находятся на вооружении Саудовской Аравии. Закупил самоходные огнеметы Казахстан и Алжир. Кроме того, техника внесла большой вклад в разгром бандформирований в Сирии, хорошо показала себя в Ираке.

Майя Бирюкова