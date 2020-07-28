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Российская газета

Ядерные комплексы "Ярс" выведены на учение в Свердловской области

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Источник изображения: Вадим Савицкий/РИА Новости

В Свердловской области вышли на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки мобильного ядерного ракетного комплекса "Ярс".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, в ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вывод ракетных комплексов на полевые позиции, выполняют марш протяженностью до 100 километров, рассредотачивают боевые машины и меняют их полевые позиции. Все это делается с использованием инженерного оборудования, необходимой маскировкой и боевым охранением грозного оружия.

Все происходит так, как это делалось бы во время войны. Скажем, для обнаружения, блокировки и уничтожения условных диверсантов используются боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М" с беспилотными летательными аппаратами.

На этом учении при совершении марша колонна "Ярс" преодолела условно зараженный участок местности. Ведь по сценарию маневров, "диверсанты" использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям ракетных комплексов.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения специалисты радиационной, химической, биологической защиты провели полную спецобработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок.

"Подразделения РХБ защиты РВСН применили современные унифицированные тепловые машины УТМ-80М, - сообщили в Минобороны. - В ходе учений подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 100 единиц техники, в том числе пусковых установок "Ярс".

Напомним, что стратегические "Тополя" и "Ярсы" специально сделали не только в шахтном, но и в мобильном варианте, чтобы в случае чего противник поломал голову над их поисками. В угрожаемый период координаты баз ядерных ракет моментально вводят в электронный мозг ударных комплексов. Это объекты первой атаки. А подвижные средства ядерного нападения еще надо засечь, и лишь затем пытаться уничтожить.

Чтобы сорвать вражеские атаки и самим нанести удар, в РВСН организуют боевое дежурство на маршрутах патрулирования. О важности этого вида учебы можно судить на таком примере. Только одна Тейковская ракетная дивизия во время патрулирования прикрывает своими "Тополями-М" и "Ярсами" территорию, сопоставимую по размерам с суммарной площадью нескольких европейских государств. А ведь на колонные пути выводят несколько подобных соединений.

На обычных автострадах тяжелые многоосные МАЗы с ядерными ракетами вы, конечно, не увидите. Их маршруты проложены в стороне от обжитых мест. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им в дороге отрабатывать различные вводные. Хотя средства маскировки, в том числе специальные аэрозольные облака, делают технику практически невидимой с воздуха, а в местах ее нахождения работают средства радиоэлектронной борьбы, спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть стратегические "Тополя" и "Ярсы" с орбиты. Задача космической разведки - определить координаты и направление движения наших ракетных комплексов. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям ракетчиков.

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак.


Юрий Гаврилов

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