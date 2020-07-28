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Известия.ru

Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Космическая робототехника будет применяться при строительстве и обслуживании российской базы на Луне. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (предприятие-разработчик робота «Федора») Евгений Дудоров.

«Если на МКС космонавты сейчас полностью закрывают все задачи, то на Луне использование роботов максимально обосновано. Космонавт сможет работать на Луне неделю-две. Роботы же будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы», — рассказал Дудоров в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что на Луне найдут применение робототехническим устройствам всех форм. Главное, по его словам, чтобы процесс их работы был максимально автоматизированным.

Запуск российского аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года. Предполагается, что в ходе этой экспедиции пройдет ряд исследований, в том числе анализ состава лунного грунта и полярной экзосферы Луны.

Вместе с тем, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году.

Кроме того, 23 июля Рогозин сообщил, что освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли Россия, скорее всего, будет вести вместе с Китаем.

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Рогозин Дмитрий
Проекты
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