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Боевую подготовку военных поставят на поток

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Источник изображения: vpk-news.ru

На полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии российские военнослужащие приступили к отработке новой модульной системы боевой подготовки «Колесо». Она позволит максимально привлечь личный состав к процессу обучения и при этом не отрываться от несения обязанностей внутренней службы и боевого дежурства.

Согласно официальному пресс-релизу Министерства обороны Российской Федерации, «Колесо» в ближайшие недели отработают более полутора тысяч военнослужащих и свыше двухсот единиц техники Южного военного округа (ЮВО). 

Особое внимание будет уделяться освоению обновленных образцов вооружений, которые поступили в воинские соединения: танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-3.

Основной принцип новой системы заключается в разделении обучающихся на несколько потоков с еженедельной сменой мест проведения занятий между ними. Военнослужащие осваивают теорию ведения боя и управления вооруженными силами в учебных классах. Затем они приобретают необходимые навыки на приказарменной учебной базе и тренажерах. И, наконец, приступают к практической отработке задач непосредственно на полигонах, в случае ЮВО — в горной местности и на берегу Черного моря.

Практические занятия проводятся при круглосуточном нахождении солдат на полигоне в течение недели. Причем не менее половины всех тренировок в горах приходятся на ночное время суток, включая огневую подготовку и вождение боевых машин. Текущий цикл обучения займет месяц — две недели на теорию и обучение в расположении части, а еще неделя отводится на практику. Назначение оставшегося времени не уточняется, но, судя по всему, в четвертую неделю солдаты будут заниматься текущими задачами службы и дежурства.

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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Т-72
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Минoбороны РФ
Проекты
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