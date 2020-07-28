Печат (Сербия): как остановить «слабую Россию»?

Если политика Путина не нравится Западу, это не означает, что она рискованна и вредна для российских интересов, что она ошибочна и направлена против соседей. Анализируя работу американских пропагандистов, автор делает вывод, что их надуманные идеи нужны, чтобы запугивать Россией и сохранить покорность Европы перед Вашингтоном.

Российский конституционный референдум, на котором большинство граждан поддержали государственный и политический курс Владимира Путина, совершенно ожидаемо, послужил для некоторых западных СМИ и аналитиков предлогом, чтобы обрушить новую лавину критики на российского лидера. По сути в этом нет ничего нового, и все уже было не раз сказано раньше. Однако всегда в глаза бросается то упорство, с которым даются эти, в основном необоснованные, оценки. Особенно это заметно, когда новые и молодые силы принимают эстафету от старших коллег, уже изнуренных антипутинизмом, ведь многих из них российский президент, которому еще двадцать лет назад они предвещали скорый закат, давно "проводил" на заслуженную пенсию.

На этот раз внимание к себе привлек известный Хал Брендс, сын известного американского профессора истории Генри Брендса, пик карьеры которого пришелся на 2009 год. Тогда в составе группы из 11 коллег он побывал в Белом доме, где пожал руку президенту США и будущему Нобелевскому лауреату Бараку Обаме. Хал - дипломат, получивший докторскую степень в Стэнфорде и Йеле, довольно молодой человек, который завоевывает свое место в кругах американской интеллектуальной элиты. Кроме того, Хал Брендс ведет колонку в американском агентстве "Блумберг". Недавно ему предложили написать что-нибудь для польского сайта "Форсал", совладельцем которого является "Рингер Аксель Шпрингер" - швейцарско-немецкая медиа-империя с 3100 сотрудниками в Польше, Венгрии, Сербии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии. Доктор Брендс опубликовал в "Форсале" аналитическую статью под названием "Россия пойдет дальше на Запад? Путин может пойти на большие риски, и Запад его недооценивает".

Новая риторика в духе холодной войны обретает формы

Учитывая, что портал "Форсал" весьма влиятелен и специализируется на финансовых и бизнес-анализах, перечень претензий к Путину, вышедший из-под пера этого весьма плодовитого американского колумниста, довольно интересен. Хал Брендс, как правило, пишет об отношениях между США и Китаем, но его критический взор не обходит стороной и Путина, Виктора Орбана, Эмануэля Макрона, Бориса Джонсона и Ким Чен Ына. Этот эксперт, помимо прочего, пишет о том, почему Россия может спровоцировать ядерную войну на Балтике, как США вырвут Ближний Восток из рук Путина, а также предсказывает, что Америка и Европа вместе победят в новой холодной войне и тому подобное. Можно сказать, что так же, как российского лидера, Хал Брендс ненавидит только американского президента Дональда Трампа. Конечно, во главе США он предпочел бы видеть Джо Байдена.

Вся эта информация об авторе была бы совершенно несущественной и неважной, если бы он не являлся типичным представителем волны относительно молодых и очень образованных западных экспертов, которые воздействуют, прежде всего, на европейское общественное мнение риторикой холодной войны, хотя многие считали, что она уйдет в прошлое после распада Советского Союза и Варшавского пакта. Но оказалось, что эти "эксперты" сегодня более востребованы и влиятельны, чем когда-либо прежде. Единственное, что им не выгодно, так это существенно изменившиеся за прошедшее время обстоятельства. Запад больше не монолитен и уже не так поддерживает США, как раньше, а на востоке появился новый глобальный фактор - Китай. При этом Си Цзиньпин и Владимир Путин все меньше вписываются в когда-то актуальные "схемы" аналитиков.

Бесспорно, для этих экспертов (протагонистов американского глобального лидерства и "исключительности") повсюду в Европе, особенно Восточной, широко открыты медиа- и другие платформы. Там они объясняют населению и государствам, как надо жить, предупреждая, какая большая опасность грозит им с востока. При этом аргументы противоположной стороны доходят до аудитории только в интерпретации подобных авторов. Хотя чаще всего об этих аргументах речи нет вообще. Не все их мнения ошибочны и неточны, но определенно они однобоки, и для понимания глобальных процессов им недостает данных и разных подходов. Главная же проблема заключается в том, что на основании этих мнений формируется позиция общественности в европейских странах и их политика, что в определенной мере опасно.

Как утверждает Брендс, Запад по-прежнему недооценивает путинские "стратегические амбиции и тактический оппортунизм", так как российский лидер не боится идти на большой риск ради "геополитических достижений", что делает его опасным противником. Так обосновывается "российская угроза", а Путин преподносится как враг всего Запада. Вместе с тем более реальные вещи не упоминаются. Не говорится, что Кремль лишь хочет нейтрализовать антироссийское американское влияние в Европе, прежде всего агрессивное расширение НАТО, которое популяризуют такие аналитики, как Брендс. Умалчивается и о том, что Москва считает европейские страны потенциальными союзниками и партнерами. Брендс трактует политику Кремля весьма поверхностно и ошибочно, утверждая, что она рискованная. Хотя именно отсутствие рискованных и непродуманных шагов - наиболее характерная черта всей предыдущей работы президента Путина. Каждое его действие на внутренней и международной арене было глубоко продуманно и рассчитано на максимальный долгосрочный эффект при минимуме ущерба и расходов.

Слабнущая вера Европы в "американскую свободу и демократию"

Конечно, Брендс не забыл покритиковать и "своего" Дональда Трампа, обвинив его в ослаблении связей между Соединенными Штатами и Европой, а точнее в том, что "он подрывает американскую оборонную приверженность безопасности старого континента". Тем самым он якобы играет на руку Путину и способствует ослаблению институтов, которые мешают реализации российских амбиций. Брендс призывает к "блокаде России", опасаясь, что Путин применяет "кагэбэшную стратегию" для разжигания конфликтов внутри политического лагеря. Брендс полагает, что "не Россия довела либеральную демократию до кризиса", но именно Путин знает, как этот кризис обострить, как дискредитировать идеологических конкурентов и посеять раздор между настроенными против него группами. Аналитик перечисляет методы, применяемые российским лидером, в том числе распространение дезинформации, которой он, в частности, подрывает демократические выборы на Западе. И снова встает вопрос: как такая слабая Россия может провоцировать разногласия и подрывать выборы внутри "сильного и демократического Запада"? Или Запад не так уж силен, как представляется, или Россия не так слаба, раз у нее получается подобное? Или, скорее всего, мы имеем дело с надуманными и вымышленными идеями, которые нужны, чтобы запугивать Россией, ведь только так можно сохранить покорность Европы перед Вашингтоном, чья экономическая, идеологическая и политическая власть слабеет.

Кое-кто из европейцев задается вопросом, а могут ли они на самом деле "принимать политические решения и входить в геополитические союзы свободно и без давления извне"? Возьмем, например, газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Вашингтон вводит санкции против европейских компаний, которые ничем не навредили Соединенным Штатам, не нарушили ни одного закона или правила. Санкции обусловлены только тем, что эти проекты противоречат американским интересам. Как можно укорять Россию за то, что она преследует собственные интересы, или, быть может, только ей это запрещено и объявлено "угрозой и агрессией"? Тем, кто верит таким экспертам, как Брендс, можно задать и еще один вопрос: как "слабая Россия" может в сердце Европы построить аж три мега-газопровода, несмотря на ожесточенное сопротивление, угрозы и санкции со стороны "сильной Америки"? Возможно, Россия не так слаба, как они уверяют? Или, быть может, европейская вера в "американскую свободу и демократию" больше не так сильна, и европейцы все чаще думают собственной головой? Не исключено, что правда где-то посередине.

Главная ошибка в анализе

Если политика Владимира Путина не нравится противникам с Запада, это еще не означает, что она рискованна и вредна для российских интересов и тем более что она ошибочна. Точно так же это не означает, что она автоматически направлена против соседей и европейских стран. Главная ошибка и Брендса, и всех подобных ему аналитиков в том, что они хотят убедить: если Россия отстаивает свои жизненно важные интересы, они делает что-то против воли Америки, и тогда ее действия действительно рискованны и вредны, так как "наказание от Вашингтона" неминуемо. Если бы Путин так и мыслил, он, вероятно, никогда не баллотировался бы в президенты, а в Кремле сидели бы какие-нибудь послушные "американские друзья", которые верили бы теориям Брендса. Но без особых усилий Путин каждый день демонстрирует, что с Россией можно говорить только как с равной, а на "серьезные угрозы" Запада реагирует в основном с юмором и смехом. И так продолжается уже 20 лет.

Брендс напоминает, что после изменения конституции Путин может править до 2036 года, а также приводит домыслы о том, что Россия платит террористам в Афганистане за каждого убитого американца. Прочитав все это, рядовой гражданин заключит, что Путин еще 16 лет будет убивать невинных американцев по всему миру, если его и Россию никто не остановит. "Пандемия коронавируса еще больше обострила соперничество США с Китаем, но угроза от России, которая слабее и агрессивнее Китая, так просто не исчезнет", - заключает эксперт.

Он поясняет, что Россия слаба и не способна бросить серьезный вызов, как Китай или когда-то Советский Союз, но что она "агрессивно пользуется ограниченными возможностями, чтобы восстановить утраченное влияние и разрушить международный порядок во главе с США". По словам эксперта, это сделает мир хаотичным и опасным местом, где рыщут "международные хищники". Это "хищничество" Брендс видит, прежде всего, на российских границах, где Путин якобы собирается восстановить сферу влияния. В нее якобы войдет территория бывшего СССР и часть Восточной Европы. Помимо "вторжения в Грузию и на Украину", в качестве доказательства своих утверждений автор приводит "укрепление сил Москвы в районе восточного крыла НАТО". Тем самым Кремль хочет помешать американским интересам и поставить под вопрос главное достижение Соединенных штатов после холодной войны - "свободную, мирную и единую Европу, где государства могут принимать политические решения и вступать в геополитические союзы свободно и без давления извне".

Подытоживая все выше сказанное, понимаешь, что Брендс призывает к решительным действиям против России, так как ее угроза "не исчезнет". И тут же возникают противоречия. Например, как "слабая Россия" может представлять серьезную угрозу даже для НАТО? Чем она может угрожать? Вооруженным нападением на "свободную и единую Европу", которая принимает свои решения без давления Америки? Возможно, так оно и есть, но этот эксперт не объясняет, почему НАТО, нарушив все договоры с Кремлем, подступил к российским границам и почему из-за этого Москве пришлось "укреплять свои силы"? Брендс ни на минуту не задается вопросом, не укрепляет ли Россия свои силы как раз из-за расширения НАТО вплоть до ее границ и не видит ли она в этом угрозы?

Неужели в ответ на подобные призывы к "решительным действиям" против себя Путин распустит армию и отправит военных домой, или он, напротив, продолжит "укреплять силы"? Наверное, даже Брендс понимает, что ответы на эти вопросы очевидны. Любой, кто хочет стабильной и безопасной Европы, должен понимать, что достичь ее можно, только идя по пути договоров и компромиссов, а также снижая общую напряженность и сокращая всякое широкое военное присутствие. Укрепление позиций американской военной машины тут не поможет. Все, кто знаком с российской историей и менталитетом, знают, что в России исконно живут по принципу, который приписывается Александру Невскому, "кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Этот древний завет русские не подвергают ни малейшему сомнению.

Боян Билбия (Бојан Билбија)