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ЦАМТО

Узбекистан начал производство легких бронеавтомобилей "Тарлон"

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Бронированные машины Ejder Yalcin и NMS
Полученные вооруженными силами Катара бронированные машины производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.S. - спереди машина Ejder Yalcin, оснащенная пулеметным дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP Dual, сзади на переднем плане машина NMS в противотанковом варианте, оснащенная четырехзарядным модулем Aselsan Tanksavar Fuze Sistemi с ПТРК неустановленного типа (возможно, российскими "Корнет-Э"), на заднем плане машина NMS в варианте ПВО, оснащенная четырехзарядным модулем Aselsan IGLA Firlatma Sistemi с ракетами российских переносных ЗРК семейства "Игла". Кадр с репортажа телевидения Катара о репетиции намеченного на 18.12.2017 военного парада вооруженных сил Катара. 15.12.2017.
Источник изображения: Cemal / twitter.com/Acemal71

ЦАМТО, 27 июля. Согласно информации Госкомоборонпрома Узбекистана от 21 июля, компания Kran Va Maxsus Texnikala LLC (Ташкент) начала производство легких бронеавтомобилей с колесной формулой 4x4 под названием "Тарлон" (Tarlon).

Судя по опубликованным ТТХ и представленным фото, "Тарлон" является ничем иным как местной вариацией бронированной машины "Эйдер Ялчин" (Ejder Yalcin) турецкой компании Nurol Makina.

Как уже сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года турецкая частная оборонная компания Nurol Makina подписала с узбекской UzAuto (АК "Узавтосаноат") меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного производства на предприятии в Узбекистане 1000 бронированных машин "Эйдер Ялчин". Церемония подписания состоялась в ходе первого за 21 год визита президента Узбекистана в Турцию. Меморандум предусматривал возможность продажи техники в третьи страны (в перспективе), а также поставку первых 24 готовых бронемашин ВС Узбекистана. Передачу технологий производства планировалось осуществлять поэтапно.

Генеральный директор Nurol Makina Энгин Айкол 6 августа 2019 года подтвердил информацию о поставке Вооруженным силам Узбекистана партии из 24 бронемашин "Эйдер Ялчин" с колесной формулой 4x4. Ранее разработанная Nurol Makina бронемашина прошла обширные испытания в нескольких модификациях. Узбекистаном был выбран вариант с открытой башней, вооруженной 7,62-мм пулеметом (прим. ЦАМТО: эта же версия демонстрировалась в пресс релизе Госкомоборонпрома от 21 июля 2020 года).

По словам Э.Айкола, бронемашины будут применяться для охраны границ страны с Афганистаном для предотвращения проникновения боевиков на территорию Узбекистана.

Для справки: бронемашина "Эйдер Ялчин" широко использовалась ВС Турции в операциях на востоке страны и в некоторых районах Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Сирия
Турция
Узбекистан
Компании
Nurol
Проекты
2020-й год
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