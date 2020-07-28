Узбекистан начал производство легких бронеавтомобилей "Тарлон"

Полученные вооруженными силами Катара бронированные машины производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.S. - спереди машина Ejder Yalcin, оснащенная пулеметным дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP Dual, сзади на переднем плане машина NMS в противотанковом варианте, оснащенная четырехзарядным модулем Aselsan Tanksavar Fuze Sistemi с ПТРК неустановленного типа (возможно, российскими "Корнет-Э"), на заднем плане машина NMS в варианте ПВО, оснащенная четырехзарядным модулем Aselsan IGLA Firlatma Sistemi с ракетами российских переносных ЗРК семейства "Игла". Кадр с репортажа телевидения Катара о репетиции намеченного на 18.12.2017 военного парада вооруженных сил Катара. 15.12.2017.

ЦАМТО, 27 июля. Согласно информации Госкомоборонпрома Узбекистана от 21 июля, компания Kran Va Maxsus Texnikala LLC (Ташкент) начала производство легких бронеавтомобилей с колесной формулой 4x4 под названием "Тарлон" (Tarlon).

Судя по опубликованным ТТХ и представленным фото, "Тарлон" является ничем иным как местной вариацией бронированной машины "Эйдер Ялчин" (Ejder Yalcin) турецкой компании Nurol Makina.

Как уже сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года турецкая частная оборонная компания Nurol Makina подписала с узбекской UzAuto (АК "Узавтосаноат") меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного производства на предприятии в Узбекистане 1000 бронированных машин "Эйдер Ялчин". Церемония подписания состоялась в ходе первого за 21 год визита президента Узбекистана в Турцию. Меморандум предусматривал возможность продажи техники в третьи страны (в перспективе), а также поставку первых 24 готовых бронемашин ВС Узбекистана. Передачу технологий производства планировалось осуществлять поэтапно.

Генеральный директор Nurol Makina Энгин Айкол 6 августа 2019 года подтвердил информацию о поставке Вооруженным силам Узбекистана партии из 24 бронемашин "Эйдер Ялчин" с колесной формулой 4x4. Ранее разработанная Nurol Makina бронемашина прошла обширные испытания в нескольких модификациях. Узбекистаном был выбран вариант с открытой башней, вооруженной 7,62-мм пулеметом (прим. ЦАМТО: эта же версия демонстрировалась в пресс релизе Госкомоборонпрома от 21 июля 2020 года).

По словам Э.Айкола, бронемашины будут применяться для охраны границ страны с Афганистаном для предотвращения проникновения боевиков на территорию Узбекистана.

Для справки: бронемашина "Эйдер Ялчин" широко использовалась ВС Турции в операциях на востоке страны и в некоторых районах Сирии.