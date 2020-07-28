Войти
Военное обозрение

Китайский самолёт-амфибия AG600 впервые взлетел с поверхности моря

479
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайский самолет-амфибия AG600 "Цзилун" совершил первый взлет с поверхности моря. Испытания самолета прошли 26 июля и признаны успешными, сообщает CGTN.

Согласно сообщению, испытания самолета проводились в Желтом море у побережья города Циндао в провинции Шаньдун. Самолет впервые взлетел с морской поверхности, но приземлился на наземный аэродром. В общей сложности AG600 провел в воздухе 31 минуту.

Отметим, что AG600 уже был испытан на воде, но все прошедшие испытания были проведены в провинции Хубэй в водохранилище на реке Чжанхэ, т.е. на пресной воде. Начавшиеся испытания на море должны дать разработчикам данные о воздействии агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, будет проверена управляемость самолета при различном волнении на море.

Китайский самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) разрабатывается с 2009 года. Летные испытания начались в 2017 году, испытания на воде - с 2018 года.

Самолет предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен находиться в воздухе до 12 часов. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. На сегодняшний день является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
Тип 001А
Похожие новости
28.08.2019
Американская разведка против китайского гиперзвука
03.07.2018
Прерванный полет "Альбатроса"
31.12.2014
С чего начнет Китай. С маленького авианосца или атомных класса «супер»?
12.01.2011
В Китае завершится строительство 13 судов водоизмещением 1000 тонн и больше, предназначенных для контроля за морской акваторией страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.07 11:16
  • 3
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 28.07 11:05
  • 59
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 28.07 10:50
  • 1
Читатели «Дейли мэйл» о параде ВМФ: мы можем потягаться с русскими лишь по количеству адмиралов и капитанов
  • 28.07 09:58
  • 21
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 28.07 09:14
  • 76
По гитлеровским лекалам
  • 28.07 09:00
  • 84
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 28.07 08:45
  • 4
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 28.07 08:17
  • 3
Предложение самолета ТВРС на основе чехословацкого самолета L-610
  • 28.07 08:15
  • 8
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 28.07 07:05
  • 20
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 28.07 05:42
  • 25
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 28.07 04:01
  • 7
Нужны ли России «ядерные поезда»
  • 27.07 18:55
  • 1
"Водяной дракон" в родной стихии
  • 27.07 18:41
  • 2
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 27.07 18:03
  • 32
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России