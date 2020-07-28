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Российская газета

F-35 получит ведомых-камикадзе

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Источник изображения: rg.ru

Lockheed Martin опубликовал программу модернизации истребителя F-35 Lightning II до 2030 года. Версия получит название Block 4 и будет обновляться постепенно - в основном из-за задержек с разработкой необходимого программного обеспечения, пишет Aviation Week.

Программ самолету понадобится много, поскольку одним из ключевых изменений станут возросшие в 25 раз вычислительные возможности бортовых компьютеров F-35. Это связано с обработкой информации с гораздо большего количество активных и пассивных датчиков самолета.

Истребитель образца 2030 года сможет нести в фюзеляжном отсеке не четыре ракеты AIM-120 "воздух-воздух", как сейчас, а шесть - благодаря новой системе запуска Sidekick. Арсенал самолета пополнится ракетами AIM-260 с увеличенной дальностью полета и специализированной ракетой для уничтожения радаров. Все они имеют ту же длину, что и AIM-120.

Еще одна причина, по которой Lightning II понадобились гораздо более мощные вычислители - беспилотные ведомые с искусственным интеллектом. Они, конечно, тоже не без электронных мозгов, но разрабатывать общую тактику и управлять их действиями будет компьютер истребителя. Дроны планируется использовать как для нанесения ударов, так и для защиты. Например, они будут отвлекать на себя направленные на F-35 ракеты.


Антон Валагин

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Продукция
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F-35
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