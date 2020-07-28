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Российская газета

Новейший комплекс РЭБ "Палантин" поступит на вооружение ВВО

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Источник изображения: rg.ru

В Забайкальском крае подразделения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа получат на вооружение высокомобильный комплекс "Палантин". Поставки новейшей системы РЭБ оперативно-тактического уровня планируется завершить до конца года.

Как сообщает РИА Новости, "Палантин", смонтированный на четырехосных автомобилях "КамАЗ", предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи, а также для ведения радиоэлектронной разведки.

Возможности комплекса позволяют "ослепить" электронные системы противника в ультракоротковолновом и коротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс способен объединять комплексы РЭБ "Москва", "Житель" и "Дзюдоист" в единую рабочую сеть.

С помощью "Палантина" можно создавать различные виды помех для систем навигации, а также направленным электронным ударом вывести из строя радар ПВО либо систему управления войсками.



Николай Грищенко

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Страны
Россия
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Дзюдоист
Москва-1
Палантин РЭБ
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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