Синьхуа (Китай): китайский самолет-амфибия AG600 совершил первый полет над морем

AG600 «Куньлун» — самолет-амфибия, разработанный Китаем. Он отличается высокой скоростью полета, хорошей маневренностью и показателями безопасности. Вчера самолет успешно совершил первый полет над морской акваторией. Это знаменательное событие с точки зрения проверки характеристик самолета, пишет «Синьхуа».

26 июля в 10 часов по пекинскому времени крупногабаритный самолет-амфибия китайского производства AG600 "Куньлун" успешно совершил свой первый полет над морской акваторией у мыса Туаньдао в городском округе Циндао провинции Шаньдун, сообщает "Синьхуа".

Это еще одно знаменательное событие после первого полета AG600 над сушей в 2017 году и первым полетом над водой в 2018 году, которое заложило основы для последующего этапа летных испытаний самолета над морем и проверки его характеристик.

AG600 "Куньлун" - крупногабаритный самолет-амфибия, собственная разработка Китая. Может использоваться для тушения лесных пожаров и проведения спасательных операций. Он обладает высокой скоростью полета, отличной маневренностью, широким диапазоном поиска, хорошими показателями безопасности и большой грузоподъемностью. Самолет способен набирать на борт до 12 тонн воды и вмещать до 50 пассажиров.