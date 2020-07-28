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Синьхуа (Китай): китайский самолет-амфибия AG600 совершил первый полет над морем

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Китайский самолет-амфибия AG600
Китайский самолет-амфибия AG600.
Источник изображения: © AFP 2020,

AG600 «Куньлун» — самолет-амфибия, разработанный Китаем. Он отличается высокой скоростью полета, хорошей маневренностью и показателями безопасности. Вчера самолет успешно совершил первый полет над морской акваторией. Это знаменательное событие с точки зрения проверки характеристик самолета, пишет «Синьхуа».

26 июля в 10 часов по пекинскому времени крупногабаритный самолет-амфибия китайского производства AG600 "Куньлун" успешно совершил свой первый полет над морской акваторией у мыса Туаньдао в городском округе Циндао провинции Шаньдун, сообщает "Синьхуа".

Это еще одно знаменательное событие после первого полета AG600 над сушей в 2017 году и первым полетом над водой в 2018 году, которое заложило основы для последующего этапа летных испытаний самолета над морем и проверки его характеристик.

AG600 "Куньлун" - крупногабаритный самолет-амфибия, собственная разработка Китая. Может использоваться для тушения лесных пожаров и проведения спасательных операций. Он обладает высокой скоростью полета, отличной маневренностью, широким диапазоном поиска, хорошими показателями безопасности и большой грузоподъемностью. Самолет способен набирать на борт до 12 тонн воды и вмещать до 50 пассажиров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
Тип 001А
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