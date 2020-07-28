США ослабляют режим ограничений на экспорт БЛА

ЦАМТО, 27 июля. Госдеп США 24 июля официально объявил, что Дональд Трамп утвердил внесение изменений в регламент, регулирующий экспортные продажи, передачу и последующее применение БЛА американского производства.

Новый регламент в данной сфере заменит предыдущий, о принятии которого было объявлено в апреле 2018 года. Внося изменения, правительство США ссылается на свое национальное право трактовать презумпцию "отказа как правило", действующую в рамках Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) при передаче систем "Категории I". Правительство США намерено относиться к ряду подпадающих под "Категории I" БЛА с максимальной скоростью полета менее 800 км/ч как к системам "Категории II". Тем не менее, все потенциальные поставки военных БЛА будут и впредь проходить оценку в каждом конкретном случае для учета всех интересов США.

К "Категории I" РКРТ относятся ракеты и беспилотные летательные аппараты (БЛА) с дальностью полета свыше 300 км, способные нести полезную нагрузку от 500 кг, а также сопутствующие подсистемы.

Как заявлено, обновленная политика предполагает сохранение жестких ограничений, в том числе презумпцию "отказа как правило", в отношении тех систем вооружения, которые представляют высокий риск доставки оружия массового уничтожения (ОМУ), такого как крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты и современные боевые беспилотные летательные аппараты. В то же время, снижаются препятствия для экспорта коммерческих и обычных военных БЛА.

При этом США заявляют, что остаются полноправным членом РКРТ и считают его важным инструментом сдерживания распространения высокотехнологичных ракетных технологий в такие страны, как КНДР и Иран.

Госдеп указал пять основных задач новой политики, в числе которых:

- расширение возможностей торговли для американских компаний благодаря устранению барьеров для выхода на мировой рынок БЛА, снятие проблемы потери экспортного рынка из-за добровольных ограничений;

- укрепление возможностей стран-партнеров в области безопасности и борьбы с терроризмом;

- укрепление двусторонних отношений, соответствующих интересам национальной безопасности и внешней политики США;

- сохранение военного преимущества США;

- предотвращение распространения систем доставки ОМУ.

Госдеп подтвердил, что все потенциальные поставки военных БЛА будут и далее оцениваться Государственным департаментом в соответствии с политикой в сфере торговли обычными вооружениями для обеспечения противодействия утечке технологий. Все передачи БЛА будут проверяться в соответствии с международными обязательствами США в области нераспространения, в том числе в соответствии с требованиями РКРТ.

Так, передача вооруженных БЛА может осуществляться через прямые коммерческие контракты или в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS), если иные указания или ограничения, относящиеся к конкретной транзакции, не требуют, чтобы передача осуществлялась через FMS. В качестве условия передачи получатели должны будут дать согласие не включать иностранные или неавторизованные системы в состав вооружения БЛА без предварительного разрешения правительства США.

Передача невооруженных БЛА может осуществляться через прямые коммерческие контракты или в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS), если иные указания или ограничения, относящиеся к конкретной транзакции, не требуют, чтобы передача осуществлялась посредством FMS. В качестве условия передачи получатели должны будут дать согласие не вооружать БЛА с применением американского или иностранного оборудования без разрешения правительства США.

На все гражданские БЛА продолжают распространяться требования о лицензировании и соблюдение Правил экспортного контроля, а решения об экспорте будут учитывать цели, изложенные в обновленной политике и шесть факторов нераспространения РКРТ.

В числе основных принципов, которыми планируется руководствоваться при поставке БЛА, названы:

- применение получателем систем в соответствии с требованиями международного права, включая международное гуманитарное право, соблюдение прав человека, в зависимости от обстоятельств;

- применение вооруженных БЛА в операциях, связанных с применением силы, только в тех случаях, когда существует законное основание для применения силы в соответствии с международным правом, таким как национальная самооборона;

- получатели не должны использовать БЛА для незаконного наблюдения или применения незаконной силы против своего населения.

Следует отметить, что решение администрации Трампа вызвало различную реакцию, в т.ч. критические замечания в самих США. Так, сенатор Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) из комитета по иностранным делам Сената США назвал этот шаг "безрассудным решением", которое приведет к тому, что США будут экспортировать самые смертоносные вооружения нарушителям прав человека во всем мире. Ранее Р.Менендес выступал за блокирование продажи администрацией Трампа оружия Саудовской Аравии. Вице-президент Центра Стимсона по вопросам обороны Рейчел Столь (Rachel Stohl) назвала одностороннее решение Белого дома "еще одним посягательством на международные соглашения и глобальный контроль над вооружениями".

Оправдывая принятое решение в ходе выступления в Гудзонском институте, помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что администрация безуспешно убеждала другие страны-члены РКРТ прийти к единой позиции, но Соединенные Штаты не допустят, чтобы их интересы были заложниками зарубежных лиц, ответственных за принятие решений. При этом К.Форд указал, что есть конкретный член РКРТ, "который, по-видимому, противодействует всему, что предлагают США, и будет блокировать любые потенциальные изменения". Позже К.Форд указал, что имел в виду Россию.

Комментарий ЦАМТО

Крупные американские корпорации уже длительное время лоббировали ослабление ограничений на экспорт "тяжелых" БЛА, из-за которых они несли потери в соревновании с китайскими, израильскими и даже турецкими производителями. Новая политика ослабляет ограничения на экспорт таких БЛА как MQ-9A "Рипер" (скорость до 385 км/ч) MQ-9B "СкайГардиан" (скорость до 280 км/ч) и RQ-4 "Глобал Хок" (скорость до 570 км/ч) для General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) и Northrop Grumman. Представители этих компаний уже высказались в поддержку новой политики.