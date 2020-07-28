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Военное обозрение

СМИ США: спутник снял испытание российской ракеты в Арктике

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Источник изображения: Википедия/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Sylvia Nealy, Twitter /bottema37

23 июля Северный флот провел учения по противовоздушной обороне. Они привлекли повышенное внимание американской стороны. Статья об испытаниях российской ракеты появилась в журнале Forbes.

Это мог быть обновленный «Кинжал»

Американский публицист Х.Саттон пишет, что подводные лодки ВМС США потратили долгие годы, пытаясь заснять испытания ракет российским ВМФ. Однако эти попытки оказывались неудачными и так продолжалось до последнего момента, пока коммерческий спутник, летевший над Землей, сумел запечатлеть испытания в Баренцевом море.

Фрэнк Боттема, специалист в области разведки, в последнее время крайне внимательно следит за российскими военными учениями в Арктике. Ему удалось обнаружить явный след испытания ракеты на спутниковых снимках.

Как известно, 23 июля Северный флот ВМФ России проводил военные учения: экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск», как говорится в официальном пресс-релизе ВМФ РФ, провел зенитные стрельбы, отрабатывая действия корабля в открытом море.

Источник изображения: Википедия/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Sylvia Nealy, Twitter /bottema37

Саттон пишет, что основной системой противовоздушной обороны, установленной на «Североморске», является ракетный комплекс «Кинжал». В последнее время американские военные часто получали информацию о готовящейся модернизации «Кинжала», однако подтверждений этому не было. И вот Боттема, как пишет Саттон, вероятно нашел доказательства этой модернизации: стрельбы могли носить характер испытаний.

Кроме того, в тот же день, когда проходили учебные зенитные стрельбы «Североморска», Фрэнку Боттеме удалось обнаружить еще одну интересную фотографию с коммерческого спутника. Речь идет о подводной лодке, запечатленной в момент всплытия на поверхность.

Источник изображения: Википедия/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Sylvia Nealy, Twitter /bottema37

По предположению Саттона, речь идет о БС-64 «Подмосковье» - атомной подводной лодке специального назначения, которая затем была переоборудована в носитель глубоководного аппарата. Эта информация позволила американским аналитикам рассуждать о проведении Россией очередных испытаний нового вооружения в Арктическом регионе.

Арктика в зоне особого внимания США

Известно, что американцы очень внимательно и ревниво относятся к любым российским военным маневрам в Арктике. Это связано с большими «аппетитами» американской стороны относительно Северного морского пути, который в Вашингтоне пытаются представить морской артерией, право на бесконтрольное использование которой якобы имеют все страны.

Военная активность США и НАТО в Арктическом регионе в первую очередь связана именно с планами относительно Северного морского пути, во вторую – с богатыми природными ресурсами Арктики. Климатические изменения могут превратить СМП в важнейшую морскую артерию уже в самом обозримом будущем. России, в свою очередь, необходимо защищать свое присутствие в Арктике, поддерживая свой контроль над северными территориями.

Не случайно в последние годы особое внимание уделяется укреплению Северного флота, обеспечивающего защиту арктических рубежей нашей страны. Естественно, что этот процесс не нравится США, и американское военное ведомство предпринимает любые усилия, только бы получить как можно более исчерпывающую информацию и о российских военных учениях в Арктике, и об испытаниях новых видов оружия, и о морских, воздушных и сухопутных силах, которые могут быть сконцентрированы в Арктическом регионе.

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