США пригрозили ввести санкции против командующего ЛНА Халифы Хафтара

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Соединенные Штаты пригрозили ввести персональные санкции против командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Как сообщает The Wall Street Journal, причина введения санкций - якобы препятствование поставкам ливийской нефти.

Как пишет издание, информация об угрозе ввести санкции против Хафтара поступила от официальных лиц из администрации президента США. В США уверены, что они (санкции) могут сильно ударить по командующему ЛНА, поскольку он имеет собственность на территории Штатов: ранчо стоимостью 185 тысяч долларов в штате Вирджиния и жилье, которое стоит 364 тыс. долларов. Также отмечается, что у Хафтара есть американское гражданство, и он ранее имел связи с ЦРУ.

По версии Вашингтона, ЛНА Хафтара удерживает самое большое нефтяное месторождение Эш-Шарара и порт, играющий ключевую роль в поставках ливийской нефти.

Вашингтон призывает все стороны в Ливии отвергнуть попытки милитаризации энергетического сектора, раздела экономических институтов страны и подчинения важнейшей инфраструктуры иностранным интересам

- говорится в заявлении госдепа США.

В свою очередь, в ЛНА заявили, что нефтяные месторождения блокируют местные племена, выступающие против того, что все доходы от продажи нефти уходят в Триполи, где тратятся на вооружение подконтрольных ПНС подразделений и турецких наемников, переброшенных из Сирии.