Появилось фото боевого лазера на подлодке США

ВМС США опубликовали фото АПЛ Minnesota в связи с благодарностью от командования, заработанной ее экипажем. Но самое интересное на фото - не бравые подводники, а странного вида оружие на груди одного из них (мужчина в маске слева на снимке). На первый взгляд оно напоминает винтовку с оптическим прицелом (необычное оружие для подводника, согласитесь). Если приглядеться, становится видно, что прицел закреплен на раме с прикладом, а перед ним установлено цилиндрическое устройство, напоминающее тот же прицел, только увеличенный в полтора раза. Это нелетальный боевой лазер B. E. Meyers Glare LA-9/P, используемый для временного ослепления противника.

Военно-морской бюллетень называет устройство "оптическим дистрактором" и описывает его назначение так: предоставление цели возможности прояснить намерения; недвусмысленное невербальное предупреждение; временное подавление зрительного восприятия противника путем мощных вспышек.

Как известно, подлодки наиболее уязвимы в надводном положении. Как только субмарина всплывает, на мостик вместе с командиром поднимается матрос из боевое охранения, вооруженный Glare. Если к кораблю с неизвестными целями пытается приблизиться пловец или судно, в его сторону посылается вспышка-предупреждение, понятное без переводчика. При этом Glare - оружие гуманное. Встроенный лазерный дальномер определяет расстояние до цели и отключает излучение, если существует опасность повреждения сетчатки глаз. Как только цель выходит из опасной зоны, работа лазера возобновляется.

Ручной ослепитель способен посылать световые сигналы на 4 километра ночью и 1,5 - днем. Тем временем ВМС США развернули на одном из фрегатов гораздо более мощный стационарный лазер, предназначенный для тех же целей. Называется он ODIN.

Если вы плывете рядом с кораблем ВМС США и внезапно получаете удар по глазам зеленой вспышкой - отверните в сторону. Иначе следом может прилететь пулеметная очередь, советует The Drive.

Антон Валагин