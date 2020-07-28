Войти
Военно-промышленный курьер

На западных рубежах беспилотники противника уперлись в «Панцирь»

469
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области прошли учения по защите объекта Министерства обороны от ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В ходе учений специалисты Балтийского флота при ведении радиотехнической разведки обнаружили группу беспилотников, которые двигались в направлении командного пункта, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

С помощью комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3» военнослужащие нарушили управление БЛА на безопасном расстоянии. Тем временем для уничтожения беспилотников на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В итоге все назначенные цели были успешно ликвидированы. Комплексное применение комплексов РЭБ и ПВО позволило надежно прикрыть объекты БФ от ударов с воздуха.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Леер-3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
БФ
Военные учения
Похожие новости
08.06.2020
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.07 11:16
  • 3
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 28.07 11:05
  • 59
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 28.07 10:50
  • 1
Читатели «Дейли мэйл» о параде ВМФ: мы можем потягаться с русскими лишь по количеству адмиралов и капитанов
  • 28.07 09:58
  • 21
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 28.07 09:14
  • 76
По гитлеровским лекалам
  • 28.07 09:00
  • 84
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 28.07 08:45
  • 4
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 28.07 08:17
  • 3
Предложение самолета ТВРС на основе чехословацкого самолета L-610
  • 28.07 08:15
  • 8
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 28.07 07:05
  • 20
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 28.07 05:42
  • 25
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 28.07 04:01
  • 7
Нужны ли России «ядерные поезда»
  • 27.07 18:55
  • 1
"Водяной дракон" в родной стихии
  • 27.07 18:41
  • 2
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 27.07 18:03
  • 32
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России