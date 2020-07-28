На западных рубежах беспилотники противника уперлись в «Панцирь»

В Калининградской области прошли учения по защите объекта Министерства обороны от ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В ходе учений специалисты Балтийского флота при ведении радиотехнической разведки обнаружили группу беспилотников, которые двигались в направлении командного пункта, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

С помощью комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3» военнослужащие нарушили управление БЛА на безопасном расстоянии. Тем временем для уничтожения беспилотников на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В итоге все назначенные цели были успешно ликвидированы. Комплексное применение комплексов РЭБ и ПВО позволило надежно прикрыть объекты БФ от ударов с воздуха.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)